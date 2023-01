Madre de Yasiris Joaquín: “Este hogar no volverá a ser lo que era”

Marvin Beltré / Ashley Martínez

Santo Domingo RD

“Hasta pasar por un edificio me hace sentir atemorizada al recordar la muerte de mi hija que fue trágica”, expresó Teresa de Jesús, quien bajo consternación describía su sentir al perder a Yasiris Joaquín el pasado miércoles, víctima mortal del derrumbe del edificio de R&S MultiMuebles en La Vega.

De acuerdo a su madre, Yasiris Joquín había pedido su traslado a la sucursal colapsada ubicada en la avenida Las Carreras, esquina Sánchez de este municipio de La Vega, debido a que le resultaba más factible por la cercanía a su vivienda tras haber dado a luz.

La familia se encuentra realizando los procedimientos legales pertinentes ante del deceso de la dama.

“Este hogar no volverá a ser lo que era. Mi vida no vuelve a ser lo que era. Yo le pido a Dios que me dé fuerzas”, cuenta Teresa de Jesús, su madre, quien además expresa que ya nada se siente igual sin ella.

Un equipo de Listín Diario visitó la casa de la joven de 31 años, cuya sala tiene cinco coronas florales y junto al altar, una foto de Yasiris.

La joven era la menor de tres hermanas y madre de un bebé de 3 meses.

Muerte

Yasiris fue encontrada en el primer nivel del edificio colapsado el pasado miércoles.

Multimuebles colapsó a mediodía de este miércoles sin que todavía estén claras las causas. “Lamentablemente, la encontramos, fue más rápido de lo que estábamos esperando, pero estaba ya sin vida porque ella estaba en el primer nivel y, al estar en el primer, las tres lozas le cayeron encima, entonces ahí se produjo la muerte”, dijo uno de los oficiales presentes.

“Ella fue a trabajar ayer para que le dieran un permiso a las 2:00 de la tarde porque el niño ella lo iba a bautizar ayer mismo”, dijo uno de los familiares de Yasiris el jueves 19 de enero, un día después de la tragedia.