Párrocos y obispos claman por mayor oportunidad a jóvenes; instan a luchar contra la corrupción y la inseguridad

Florentino Durán / Nayeli Reyes / Onelio Domínguez

Santo Domingo, RD

El día de ayer se conmemoró el día de la “Virgen de La Altagracia”, madre protectora del pueblo dominicano, por lo que en todo el país se oficiaron misas especiales para venerar a la virgen.

En las homilías de las diferentes misas, los párrocos y obispos aprovecharon la oportunidad para enviar mensajes a la sociedad en donde daban aliento a la juventud dominicana, además de velar porque se “mantenga” la lucha contra la corrupción y la inseguridad.

Durante la misa oficial realizada en la Basílica de Higüey y en presencia del presidente Luis Abinader, el obispo monseñor Jesús Castro Marte habló durante la homilía sobre la juventud dominicana, ya que son “su gran preocupación”.

Explicó que los jóvenes son “una gran oportunidad” para el país, sin embargo, “se les diluyen las oportunidades y las esperanzas”. Asimismo, comentó que "necesitamos que la bonanza económica alcance positivamente a la juventud".

"Hay una cantidad de jóvenes que necesitan oportunidad en medio de la bonanza", agregó.

El monseñor dijo que los números de estos que hay a nivel nacional son “extraordinarios”, lo cual se evidenciará en los resultados del censo recién realizado.

“El país ha crecido mucho económicamente, pero muchos jóvenes están y se sienten solos y sus manifestaciones de rabia que vemos día a día en muchos de ellos no es más que el efecto del abandono en que se encuentran”, manifestó.

También añadió que hay un grupo importante de esta juventud que no ve horizonte de futuro en sus días y no se siente parte de la sociedad. En ese mismo orden, dijo que “una debilidad se puede convertir en una gran fortaleza” porque los jóvenes tienen buenos deseos y a veces no están sometidos a la maldad.

“La juventud puede echar hacia delante muchos proyectos”, expresó en la homilía de la misa solemne por el Día de la Virgen de la Altagracia.

Ante ese señalamiento de Castro Marte, Abinader luego dijo a reporteros que el gobierno contempla abrir siete nuevas extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como centros tecnológicos; especificó que abrirán cuatro nuevos centros del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y se planean ampliar más programas para los “Ni-Ni” jóvenes entre 14 y 24 años.

También se refirió a la duplicación de los centros de Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

“Estas nuevas oportunidades van a llevar educación superior a esas provincias, el software y la tecnología de la información, para que la juventud tenga mayores oportunidades”, agregó el jefe de Estado.

Castro Marte por igual pronuncio en su homilía que debe haber “unidad” en los partidos políticos, para tener mejor democracia en el país.

“Aquí no necesitamos confrontaciones, necesitamos la unidad comenzando con los partidos políticos. Es un momento de unidad entre nosotros, creemos, fomentamos la democracia, pero la democracia sin unidad pierde su horizonte y su razón de ser”, indicó el obispo, al tiempo que agregó que esa unidad debe llevarse a cabo con los “empresarios, los profesionales, a las universidades, a las organizaciones de la sociedad civil y todo el pueblo dominicano”.

En la Catedral Primada de América, el párroco Nelson Clark elevó una petición a la virgen de que "nadie tenga que irse en yola de este país arriesgando su vida”, para que Nuestra Señora de la Altagracia se lo conceda.

“Los pueblos hospitalarios son bendecidos por Dios. Que la Virgen de La Altagracia nos acompañe, que a nadie le falte el alimento, la educación, que nadie tenga que irse en yola de este país arriesgando su vida, que todo el mundo pueda tener agua en sus casas”, clamó el sacerdote.

Clark Vásquez llamó a los presentes a prestar especial atención a la manera egoísta en la que se vive hoy en día.

“Vivimos en una época caracterizada por el individualismo, la indiferencia y la búsqueda de la realización personal sin tomar en cuenta a los demás”, por lo que expresó que es necesario caminar juntos, ya que eso “nos obliga a ser más conscientes de que la conquista del bien y la felicidad humana solo es posible cuando asumimos tareas comunes”.

“Debemos promover la honestidad, la justicia, la paz, el cuidado del medioambiente. Para salir de individualismo hay que salir del egoísmo y salir al encuentro del otro y saber que todas las personas son necesarias, debemos de escuchar las voces que claman”, manifestó al afirmar que dichas voces claman “por la corrupción, por la pobreza extrema, por la falta de oportunidades, por la proliferación de los negocios informales, por el hambre y por el auge de la delincuencia”.

Mientras que en Santiago, el arzobispo de la Arquidiócesis de esa ciudad monseñor Freddy Antonio Bretón, hizo un llamado al pueblo dominicano para que no abandone sus valores y buenos ejemplos “que le han dado fama en el mundo, por ser acogedor, solidario y caluroso, como lo reconocen quienes nos visitan”.

Monseñor expresó que la iglesia en sentido general debe de estar en contra de la corrupción o de lo contrario se traiciona a sí misma, o de lo contrario deja de ser iglesia para convertirse en un “ventorrillo”.

“La iglesia debe de respetarse, debe de promoverse lo que promueve Cristo y lo que promueve Cristo es el bien, todo aquel que lo haga así, va acorde con él”, indicó monseñor al tiempo que exhortó a los cristianos a dar ejemplo, así como Dios le mandó una señal a la humanidad con la reencarnación de su hijo, a través de la Virgen de la Altagracia.