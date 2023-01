Abinader no guardará silencio ante ataques de opositores

Guarionex Rosa

Santo Domingo

Las declaraciones del presidente Abinader durante la semana que termina, con las cuales defendió con firmeza su gobierno y atacó a los opositores que denuncian las alzas de los precios de la comida y las críticas del fideicomiso, apuntan que el gobernante no guardará silencio.

Su política es lo opuesto a lo que hizo el presidente Antonio Guzmán en su momento, quien no hacía caso a las quejas de su oponente el ex presidente Bosch y nunca se cansó de decirle a los periodistas “él no sabe de eso”, una manera de recordar que el ex presidente solo gobernó 7 meses.

No se diría que Abinader se siente temeroso del supuesto crecimiento de las simpatías del doctor Leonel Fernández, quien ha llegado en las últimas semanas a auspiciar que sus asesores digan que él está cabeza con cabeza con una eventual candidatura reeleccionista.

Hoy, cuando falta al menos un año para que la campaña tome el calor en que se aprecia como el pre-electoral, Abinader no tiene un retador en el cual los apostadores puedan depositar sus pujas; Abinader estaría muy bien, Fernández le seguiría los pasos y el aspirante Abel Martínez distante.

Quizás porque se refieren las críticas a las alzas de precios de los productos de la canasta familiar, el presidente quiso poner las cosas en claro desde su punto de vista. Dijo que esos aumentos ocurren porque el país no produce la materia prima que se utiliza para elaborar esos alimentos.

Aseguró que los precios no han subido más por las políticas de incentivos en los casos de los pollos y los huevos cuya producción se ha elevado un 15% en los dos rubros, en tanto se han incrementado todas las áreas de importantes productos agropecuarios.

“Cuando tú ves el nivel de la canasta básica en relación con otros países, la de nosotros ha aumentado en mucho menor medida y por eso, según la FAO, (el Fondo de alimentación de la ONU), somos uno de los países que han mejorado la alimentación”, subrayó el gobernante.

Abinader señaló que durante su administración se ha dado continuidad a varios proyectos que fueron abandonados por administraciones anteriores. Citó la Planta Hidroeléctrica Monte Grande, la circunvalación de Azua y alrededor de 40 escuelas que fueron olvidadas en los gobiernos de Medina.

Aseguró que antes del 27 de febrero su gobierno estará inaugurando el teleférico de Los Alcarrizos. “En los últimos años somos el gobierno que más viviendas ha entregado” y defendió la construcción de una serie de obras importantes iniciadas desde principios de su régimen.

El presidente Abinader, quien no se ha pronunciado sobre si aceptará ser repostulado, al parecer afila sus espuelas para el caso de que la campaña, como parece ser, tenga acrimonias en su contra por el supuesto de que el régimen no ha hecho nada y por los temas ligados a alza de precios en los artículos de la canasta básica.

Defiende Fideicomiso

El presidente Abinader defendió el proyecto de Ley de Fideicomiso, se quejó de que se ha querido satanizar esa iniciativa, al tiempo de llamar ignorantes a quienes quieren decir que fideicomiso es idéntico a privatización. Ya el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados.

“Yo lo que creo”, manifestó el primer mandatario, “es que hay gente que compraron empresas públicas a precio de vaca muerta anteriormente y son los que están combatiendo el fideicomiso”. El proyecto volverá al Senado debido a que fue aprobado en la Cámara con algunas modificaciones.

La oposición a los fideicomisos, como el presidente Abinader lo ha señalado, es política. Es difícil, como se ha dicho antes en análisis previos, que la oposición le acepte algo que proponga el gobierno, aunque ella termine beneficiándose en el futuro. Es un asunto político.

En un reciente artículo el economista Andrés Vander Horst Álvarez, al ponderar las ventajas y luego de citar casos de Quintana Roo y su Fideicomiso de Promoción Turística y el vinculado al polo turístico de Cancún concluye: “en esas coyunturas los fideicomisos son ideales porque los recursos son gestionados por empresas profesionales llamadas fiduciarias”.

Añade: “Esto no es privatización, sino profesionalización de la administración, que es lo que la mayoría de las grandes empresas del mundo buscan tener: ejecutivos y gerentes capaces, que logren las metas programadas”.

El éxito de Fitur

El presidente Abinader se ha beneficiado del éxito logrado por FITUR en España, adonde han asistido los dos principales bancos del país, el de Reservas y el Popular, el ministro de Turismo, David Collado y los embajadores ante el gobierno español, Juan Bolívar Díaz y ante la Organización Mundial del Comercio, Aníbal de Castro.

Una muy amplia delegación del Banreservas encabezada por su administrador general Samuel Pereyra aprovechó la ocasión para dejar abierta una oficina de servicios del banco del Estado para manejar los negocios y necesidades de más de 180,000 dominicanos que residen en el país ibérico y relacionados.

Dos de las celebridades que concurrieron a visitar el stand dominicano fue el Rey Felipe VI y la Reina Leticia. Se informó que la muestra dominicana, que en el FITUR del año pasado fue considerada la mejor, en el primer día de apertura la semana pasada era el más visitado.

Collado, ex alcalde de Santo Domingo dijo que había llegado al país europeo con el empeño de reconquistarlo. Entre los embajadores, funcionarios y una batería muy completa de los medios de comunicación se notó entusiasmo por la celebración que tiene lugar anualmente en España como la principal feria de turismo del mundo.

República Dominicana recibió en el año 2022 el primero completo posterior a la pandemia, más de 7 millones de visitantes. Se han abierto últimamente hoteles de diversas categorías en Miches y otras zonas de la región oriental y en enero del 2024 Puerto Plata recibirá la parada del Jazz Cruise que recorrerá varios puntos del Caribe saliendo desde Fort Lauderdale. FL.

Según los datos aportados por el Banco Central el turismo ha sido una fuente fundamental en el ingreso de visitantes y divisas al país. Un informe divulgado la semana pasada afirmó que el año 2022 cerró con flujos de remesas ascendentes a 10 mil millones. Por el turismo el BCRD notifica el ingreso de US$ 8,670 millones.