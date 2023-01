Líder haitiano denuncia tres haitianos que trabajaban en Multimuebles no aparecen

Indira Vásquez

Santiago, RD.

El coordinador de los Derechos Humanos de haitianos en La Vega, Antonielle Auguste, denunció que de acuerdo a informaciones que ha obtenido, tres de sus compatriotas están desaparecidos, luego del colapso del edificio de Multimuebles en La Vega.

De acuerdo a Auguste, un haitiano que trabajaba en la compañía realizando trabajos de ingeniería en el edificio le informó que habían 14 personas laborando, cinco de ellos haitianos. Expresó que dos de ellos fueron encontrados y llevados al hospital, pero los 3 restantes no aparecen.

Informó que quien podría tener la información de cuántas personas estaban trabajando en la reparación del edificio el día del colapso es el maestro constructor, supuestamente también haitiano, quien es una de las personas que están desaparecidas.

“El maestro de construcción no aparece para yo hacer la investigación y confirmar”, explicó.

Aseguró que ha tenido contacto con las autoridades de la provincia, pero nadie ha podido confirmar que bajo los escombros aún se encuentren personas.

“Nadie lo puede confirmar porque no lo vieron y si no lo vieron no lo pueden confirmar”, reitera.

Ante la falta de familiares buscando los desaparecidos estableció que se trata de personas indocumentadas y que tienen temor a ser repatriados.

“Ellos tienen problemas porque son indocumentados, ellos tienen miedo a la policía y migración, porque si ellos se presentan inmigración se los lleva, por eso ellos están escondidos”, afirmó.

Tanto el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Juan Manuel Méndez, como el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz negaron la existencia de más personas debajo de los escombros.

Explicaron el mismo día del siniestro que no recibieron información de que otras personas, a parte de los seis rescatados, estuvieran debajo los restos del edificio.