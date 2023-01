Familias sin noticias de grupo viajó en yola a PR

Ashley Martínez / Marvin beltré

Santiago, RD

“Él me dijo que se quería ir para ayudarme con mi cáncer”, fueron palabras que, bajo lágrimas, dijo Josefina Rainer Green, alias “Martha”, la madre de Aurelio Jhonson Rainer, uno de los 13 desaparecidos en un viaje hacia Puerto Rico, saliendo del municipio Sánchez, de la provincia Samaná.

Junto a ella, al menos nueve familias sufren al no tener información sobre sus parientes, que salieron hace una semana en yola, desde Los Haitises, con destino a Puerto Rico.

De acuerdo a familiares, el motivo de la salida del pais fue la dura situación económica. En la embarcación iba desde un jovencito de 18 años, un hijo con esperanza de solventar el tratamiento de cáncer de su madre, una mujer, padres de familias, hasta un licenciado en educación, cuya desaprobación en el concurso de maestros lo puso en desesperación por el porvenir de sus hijos.

Lisa Calcaño De los Santos, Jose Luis Reyes Beras, Rafelito Lora y su hermano, José Miguel Rojas, Wilbert Alberto Gratereaux Camacho, Aurelio Jhonson Rainer y Julio César Olivo, son algunos de los desaparecidos en alta mar.

“Por rato se me van las fuerzas; él me decía que se iba y, cuando me hablaba de yolas, yo me ponía nerviosa. El solo me decía: ‘mami, tate quieta que yo voy a llegar bien, con Dios delante, para ayudarte”, revela Marta.