Las autoridades evalúan los daños dejados por desplome

Ashley Martinez / Marvin Beltré

La Vega, RD

Una comitiva de autoridades de La Vega y el país, se presentaron en horas de la tarde de ayer al lugar del edificio desplomado en La Vega para evaluar el perímetro.

El ingeniero Julio Gil, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), el director de Obras Públicas, La Sociedad de Ingenieros Estructuralistas y otras entidades encabezaron la comisión.

Según Gil, realizarán los levantamientos de lugar para obtener las causas del siniestro y realizar un informe oficial acabado con las informaciones de lugar.

La tragedia, que ocurrió pasada las 12 del día del miércoles, cobró la vida de Yasiris Joaquín, de 31 años, quien hace una semana había retornado a su puesto de trabajo, tras una licencia de maternidad.

¿Haitianos atrapados?

Un representante de la embajada de Haití en el país afirmó que al menos tres de los cinco haitianos que se encontraban trabajando en la remodelación de Multimuebles, aún se encuentran bajo los escombros tras el derrumbe del edificio en La Vega.

“Habían cinco trabajando aquí. Dos salieron, hay tres que están todavía (bajo escombros)”, expresó el extranjero en un audiovisual que circula en las redes sociales.

Asimismo, Rafael Sánchez, atestigua haber visto a los haitianos trabajando en momentos en que ocurrió el derrumbe. “Yo los vi, eran cinco y nada más sacaron dos”, declaró Sánchez.

Kelvin Cruz, alcalde de La Vega, dijo que “estamos concluyendo la primera etapa que era con la única disposición y voluntad de salvar las vidas, para abrir la segunda donde vendrá la parte técnica, el peritaje, los levantamientos e investigar las causas y razones que motivaron este desplome”.

Asimismo, prometió que “cruzarán las informaciones oficiales de que hasta el momento eran solo seis personas, con las otras opiniones de rumorología, que hasta ahora no corresponden a la verdad para nosotros porque no tienen ningún aval técnico ni oficial y ver si esos nacionales haitianos que mencionan, ciertamente o no estuvieron ahí”.

El desplome

Tres minutos después del mediodía del miércoles, se desplomó el edificio de cuatro niveles de la tienda Multimuebles, en La Vega, dejando a seis empleados atrapados, cinco de ellos fueron rescatados por voluntarios y personal de socorro, mientras que la sexta, Yasiris Joaquín, murió en el incidente y su cuerpo fue recuperado.

La consternación en vecinos y familiares de las víctimas no se hizo esperar. Al lugar llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil para rescatar a las personas que permanecían bajo los escombros.

Primeros rescates

Ante el llamado de socorro de las víctimas, el limpiabotas Miguel Ángel Tejada ayudó a rescatar a tres mujeres. “Yo saqué tres de las mujeres que estaban ahí adentro. Entré por este pequeño hueco y las logré arrastrar hacia adelante. Los bomberos no podían sacarlas; solo cabía yo por ahí”, explicó Tejada.

Otro de los rescatados fue un hombre, hasta el momento no identificado, que fue sacado de los escombros, próximo a las 2:00 de la tarde.

De acuerdo con informaciones proporcionadas por Juan Salas, director de la Defensa Civil, los rescatados son Jiancarlos Hernández, de 22 años; Wendy Reyes, de 52 y Marlin Abreu, de 26.

Ante la dificultad de las autoridades locales para localizar las dos féminas que estaban bajo el edificio desplomado, llegaron unidades de la Defensa Civil y Bomberos de la capital.