Alejandrina Germán señala que Margarita no se va del PLD

Melanie Cuevas

Santo Domingo, RD

Santo Domingo, RD

La dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Alejandrina Germán, manifestó que aunque “no tiene confirmación”, la miembro exvicepresidenta Margarita Cedeño, no abandonará las filas del partido morado.

“No me lo ha dicho a mí, pero nunca ha dicho que se va, yo he hablado con ella y no me ha dicho que se va del partido”, expresó Germán.

En ese sentido, la ex ministra del Mescyt, señaló que Cedeño no ha mostrado actitud de “rechazo” ante la consulta con miras a candidato presidencial realizada por esa agrupación política en octubre del año pasado en la que Abel Martínez llevó la ventaja con un 60.80% y Cedeño quedó en tercer lugar con menos de un 20%.

“No ha manifestado ningún tipo de actitud de rechazo, ni salida del partido”, reiteró la exfuncionaria.

Asimismo, también indicó que aún el proceso proselitista no ha iniciado y que está “segura” que una vez inicie la campaña electoral, “la compañera Margarita se va a integrar y nos integraremos todos”, a apoyar a Martínez.

Las declaraciones de la miembro del comité político del PLD suceden luego de que surgieran rumores acerca de una posible salida de Cedeño por estar “supuestamente disgustada” con la dirección de ese partido

Germán se expresó en esos términos en una rueda de prensa ofrecida por el expartido oficialista en el que anunciaron que el próximo 19 de febrero elegirán titulares de seis secretarías pendientes de esa organización política.

Las secretarías son la de dominicanos en el exterior, asuntos electorales, organización y tecnológica de la información, relaciones internacionales y asuntos municipales, esto ante la renuncia de sus antiguos titulares.

Quienes pueden ser propuestos para ocupar uno de estos puestos debe ser miembro del comité central del partido y desde el 19 de enero queda abierto el proceso de promoción y registro.