Autoridades dicen no recibieron información de que habían haitianos bajo escombros en tienda de La Vega

Ashley Martínez

La Vega, RD.

Un hombre identificado como representante de la embajada de Haití en República Dominicana, estableció que al menos 3 de los 5 haitianos que se encontraban realizando trabajos de remodelación de la tienda Múltimuebles, colapsada el miércoles en la provincia La Vega, se encuentran bajo los escombros.

“Hay 5 trabajando aquí. Dos salieron, hay tres que están todavía” expresó el extranjero quien fue entrevistado el miércoles por un medio de noticias de la región norte desde el lugar del derrumbe.

Así mismo, Rafael Sánchez, residente en la zona, atestiguó haber visto a los nacionales haitianos trabajando en momentos en que ocurrió el derrumbe. "Yo los vi, eran cinco y nada más sacaron dos".

Al ser cuestionado sobre situación la noche del miércoles, Juan Manuel Méndez dijo desconocer la información.

“No importa quién esté ahí, nosotros no distinguimos la protección civil, la asistencia humanitaria, no distingue a un nacional haitiano”, dijo Méndez tras el rescate de Jessica Bueno

Este Jueves Kelvin Cruz, alcalde de La Vega, expresó que en circunstancias como las ocurridas, “se acostumbra a emitir juicios de valor y opiniones, que corresponden a la verdad o no, y que cómo autoridades se mantienen escépticos con este tipo de comentarios, debido a que cualquier cosa que digan, puede considerarse como un informe oficial”.

Asimismo, expresó que “cruzarán las informaciones oficiales de que hasta el momento eran solo 6 personas, con las otras opiniones de rumorología, que hasta ahora no corresponden a la verdad para nosotros porque no tienen ningún aval técnico ni oficial y ver si esos nacionales haitianos que mencionan, ciertamente o no estuvieron ahí”, expresó.