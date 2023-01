Se puede expandir el cólera

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

En República Dominicana están dadas todas las condiciones para la expansión del cólera, ya que el hacinamiento, unido a otras condiciones sociales, económicas y ambientales en que vive la mayoría de la población dominicana, es un caldo de cultivo para los contagios.

Así lo advirtió ayer el epidemiólogo-salubrista Carlos Féliz Cuello, quien llamó a la población a no quedarse en casa cuando sienta los primeros síntomas de esa diarrea profusa que provoca el cólera, ya que el paciente requiere de una hidratación especial, que no se obtiene simplemente con tomar agua u otras bebidas energizantes que acostumbra la gente a ingerir en caso de diarrea.

Dijo que el cólera hace que las personas pierdan de forma acelerada los electrolitos y llevan a una rápida deshidratación que de no atenderse adecuadamente puede provocar la muerte en poco más de tres días.

El especialista recordó que el cólera es una enfermedad de la pobreza, que encuentra su base en lugares donde no hay agua potable, no la reciben por tubería, consumen agua de venta a granel; vive en hacinamiento y no tienen la educación suficiente sobre el manejo y la cocción de los alimentos.

“Todos esos son factores sociales, económicos y ambientales que facilitan el desarrollo de esa bacteria que se adquiere a través de la contaminación de los alimentos y el agua”, señaló.

Modificar condiciones

Dijo que para evitar la presencia de brotes cada cierto tiempo de esa enfermedad, los países deben preocuparse por modificar las condiciones de vida de las personas que viven en esos lugares vulnerables, ya que de lo contrario lo que están aplicando son medidas paliativas momentáneas, como ocurre actualmente en el país en sectores como La Zurza, donde se registra un brote.

Dijo que los casos que se reportan son aquellos que las personas notifican cuando ya sus mecanismos de cuidados han fallado, como el tomar mucha agua, tés y bebidas hidratantes, y llegan a los centros de salud en condiciones complicadas.

Explicó que la diarrea profusa que provoca la enfermedad del cólera deshidrata rápidamente, llevando a que los riñones dejen de funcionar y se pare el sistema circulatorio, cardiaco y respiratorio.