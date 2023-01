Aumentan salidas y detenciones de dominicanos que intentan “la vuelta”

Carolina Pichardo

Más de 286,800 pasaportes dominicanos fueron emitidos entre octubre y diciembre del pasado año, cifra que representa el 42% de los documentos de viaje entregados en 2022.

En comparación con el trimestre anterior (julio-septiembre), en los últimos tres meses la entrega de pasaportes se duplicó en un 100%: pasó de 143,690 a 286,864, indican cifras oficiales de la Dirección General de Pasaportes.

El último dato muestra que hubo un promedio de 95,600 emisiones y renovaciones de pasaportes desde sedes en el país, en momentos en que se comenzaron a popularizar videos y viajes hacia destinos como Guatemala, El Salvador, Ecuador, Colombia y México para llegar de manera irregular hacia la frontera de Estados Unidos.

Según un boletín emitido por Pasaportes, la “alta demanda del documento es por la apertura oficial de la Embajada de Estados Unidos (cerrada por la pandemia) y los viajes a los países de América del Sur”.

Para inicios de 2023, las citas para solicitar pasaportes dominicanos estaban disponibles, inclusive, a partir de mayo, o sea en cuatro meses, un procedimiento rutinario que antes podía hacerse en unos días.

Fiebre amarilla

Pero estos no fueron los únicos números que registraron alzas. En el último trimestre de 2022 fueron colocadas 9,263 vacunas para la fiebre amarilla, requisito que se necesita para viajar a ciertos países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

En los meses anteriores (julio-septiembre) solo suministraron 5,712 de esas dosis, mientras que en todo el año vacunaron a 20,043.

Entrevista con un agente migratorio

Un agente de migración del Aeropuerto Internacional Las Américas accedió a hablar con Listín Diario sobre los viajes irregulares, estas fueron sus respuestas.

LD: ¿Ha notado un incremento de viajeros dominicanos hacia centro y Sudamérica desde el verano de 2022?

AM: Sí, Guatemala la mayoría, en su defecto El Salvador cómo segunda opción, Honduras, Nicaragua, Ecuador en menor cantidad.

LD: ¿Cuál es el perfil que tienen las personas que hacen esas rutas: andan solas, van hacia un mismo destino, en qué horarios normalmente intentan viajar, cómo se comportan en las entrevistas, saben decir a ciencia cierta hacia dónde van o dónde se quedarán?

AM: Dicen viajar solas, pero coinciden en lugar de procedencia (Baní, Azua, Cotuí, San Francisco, entre otros), tiempo y lugar de estadía, incluso itinerario de vuelo. Los horarios de viajes son indistintos, dependerá de los vuelos disponibles según la ruta elegida.

LD: ¿Ha recibido alguna alerta de las autoridades de Migración sobre incremento de viajes de este tipo?

AM: No.

LD: ¿Puede usted detener a una persona e impedirle el viaje por sospechas de que se dirige hacia a realizar “la vuelta” por México?

AM: No, si cumple con los requisitos de entrada al destino, los cuales no son comprobables hasta llegar al mismo, las autoridades locales serán las que determinen su admisión o no. Su supuesto destino, su propósito es turismo, pero no tienen información de destinos turísticos, la moneda local, la ciudad donde irán, tampoco un cronograma de visitas o tours en ese país, informaciones básicas que un turista real debe manejar, solo saben que irán a un "hotel".

Inadmisiones en Estados Unidos

Las patrullas fronterizas de Estados Unidos detuvieron a 21,734 dominicanos en 2022, señalan datos entregados por el gobierno estadounidense a Listín Diario.

Mientras que la Oficina de Operaciones de Campo (OFO, en sus siglas en inglés), que son los funcionarios que trabajan en los puntos de entrada oficiales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, detuvieron a 106 dominicanos.

Según informaciones suministradas por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, las detenciones de 2022 representaron el 83% de todos los casos registrados contra dominicanos desde 2015.

En 2022, la cifra de este tipo de detenciones se multiplicó aproximadamente 13 veces más que en 2021.

La vuelta por Guatemala

De enero a noviembre del pasado año, 16,903 dominicanos entraron a ese país, siendo los meses de octubre y noviembre los más movidos con 3,909 y 5,455 pasajeros, respectivamente. Sin embargo, solo salieron de manera regular del territorio guatemalteco 4,259 dominicanos.

En todo el 2021 ingresaron 3,773 dominicanos a Guatemala. En 2022 subieron a más de 16,903, el 59% entre septiembre y noviembre.

Incluso en años anteriores al 2021 era común el ingreso de aproximadamente 3,828 dominicanos al año.

Durante el mismo periodo, las autoridades migratorias de Guatemala no permitieron entrar a su territorio a 2,217 criollos, siendo solo el 53% en 2022, o sea, 1,186.

Mientras que entre 2021 y 2022 el porcentaje de aumento de inadmisiones fue de un 250%.

Se duplican inadmisiones en Guatemala

Entre 2015 y 2022, al menos 43,647 dominicanos entraron a Guatemala, según indican estadísticas entregadas al Listín por el Instituto Guatemalteco de Migración.

Cuarto país con más multas a ley migratoria de Panamá

El pasado año entraron 14,011 dominicanos y salieron 12,099 de Panamá, según el Servicio Nacional de Migración panameño.

República Dominicana tuvo 22 multas a la Ley Migratoria de Panamá, solo por delante de Colombia con 182, Venezuela con 97 y Nicaragua con 59, indica la Oficina de Investigaciones Migratorias.

En 2022 se registró el tránsito irregular de 2,183 dominicanos por la frontera entre Panamá y Colombia (región del Darién). El 60% entre septiembre y noviembre, los meses más movidos, indica el informe.

En lista de países con más solicitudes de refugio

Para el cierre de noviembre de 2022, República Dominicana había entrado a la lista de los 10 países que más solicitaban refugio en México con 1,315 personas haciendo la petición.

También de Haití

Por otro lado, Haití ha estado dentro de este grupo en los últimos tres años, llegando incluso a encabezar la lista en 2021 con 50,959 solicitudes. El año pasado solicitaron más de 15,700.

Las estadísticas indican que hasta finales de 2022, las autoridades migratorias mexicanas habían devuelto a 132 dominicanos por su estatus irregular.

Por otra parte, solo en el pasado año fueron presentados 3,076 “eventos dominicanos en situación migratoria irregular en México”, según detalla la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas.

Estos casos fueron más comunes en Chiapas, con 877; en Tabasco, con 478; en Sonora, 314; y 161 en Sinaloa.

Las autoridades migratorias también tuvieron eventualidades con 215 menores de edad dominicanos en situación irregular. Once de estos menores dominicanos no estaban acompañados.

El rango de edad más usual era entre 0 y 11 años con el 62% de los casos.

Flujo migratorio irregular en Honduras

En los dos primeros días de enero, la Migración de Honduras registró nueve dominicanos en estado irregular.

En 2022 hubo 1,966 migrantes irregulares dominicanos en Honduras, cifra que ha aumentado un 353% desde 2014 .

Costa Rica

En 2022 hubo un movimiento de 8,857 dominicanos en aeropuertos costarricenses, pero las cifras fueron estables: 4,397 ingresaron y 4,460 salieron.