Yunito, imputado de abusar sexualmente de adolescentes en centro de "El Pastor": "Nada de eso es así, los menores no me acusan"

Ashley Martínez

Santiago, R.D

Joseph Yunior Guzmán, imputado por abuso sexual y físico contra los menores ingresados en el Centro de Rehabilitación Nueva Vida Para Jóvenes, dirigido por Lorenzo Silverio Almonte “El Pastor”, declaró que “no es así” lo que se dice de él y que los menores no lo acusan de haber cometido esos crímenes.

“Nada de eso es así. Los menores no me acusan, ellos simplemente hablaron en Listín Diario y dijeron tres nombres, yo no estoy ahí”, aseguró el procesado.

Dijo además, que “a su debido tiempo el Ministerio Público va a determinar”, refiriéndose a la veracidad o no de las acusaciones que se le imputa.

Estas declaraciones fueron tomadas en el marco del conocimiento de la medida de coerción aplazada y pautada para la mañana de este domingo, misma que fue pospuesta por segunda vez para el 18 de enero.

De acuerdo al magistrado Osvaldo Bonilla, la coerción fue aplazada debido a que la defensa necesitaba conocer el expediente.

Acusación

Joseph Yunior Guzmán García, alias Yunito, era uno de los encargados del centro, y máxima autoridad cuando Lorenzo Silverio Almonte no estaba en el centro, y los adolescentes le conocen como el director. A este se le acusa de cometer actos de torturas contra los menores recluidos y abuso sexual.

Por el caso Lorenzo Silverio Almonte guarda prisión preventiva desde el 29 de diciembre del año pasado, fecha en que fue emitida la medida por el tribunal que llevaba el caso.