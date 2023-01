"Danielito" se entrega a las autoridades; es inculpado de asesinar raso PN

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

La noche del pasado martes se entregó Ramón de la Cruz, conocido como “Danielito”. El susodicho es acusado de matar al raso de la Policía Nacional (PN), Vladimir Ceballos Sánchez de 22 años y al civil Yamil Ramírez Sánchez, de 25.

El presunto asesino se entregó a las autoridades en presencia de miembros de la prensa y María Asunción de la Cruz de Almonte, tía de de la Cruz, quien aseguró la entrega de su familiar se hizo con el propósito de salvaguardar su vida.

“Esto es un hecho lamentable, por nosotros, porque estamos sufriendo debido a la situación en que estamos por lo que estamos buscando auxilio a través de ustedes (la prensa), para que no le pasa nada a él (Ramón de la Cruz)”, dijo la tía del apresado.

Mientras que el victimario alegó que el trágico acontecimiento sucedió porque recibió una bofetada y le rastrillaron una pistola cuando se encontraba en el baño de la escena del crimen. Esta acción dio al traste con la vida del alistado y el civil.

De la Cruz aseguró que la pistola del alistado en ese momento era manipulada por Yamil Ramírez Sánchez.

“Cuando estoy adentro del baño me dieron un galleta y me rastrillaron una pistola del mismo policía, que la tenía el civil. El policía se la había dado al civil, yo me “embojoto” con él como se ve en el video y logro quitarle la pistola porque todo me decía que era mi vida contra la de ellos”, explicó Danielito.

El hecho

Danielito fue entregado frente a las cámaras al mayor Sandy Luis Muñoz y luego fue depositado en el Palacio de la Policía Nacional, donde será puesto a disposición de la justicia.

Se recuerda que el hecho donde murieron las dos personas sucedió la madrugada del pasado lunes en las afueras de un centro de diversión nocturno ubicado en el sector Brisa del Este, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte; según el reporte Preliminar de la policía.

La institución encargada de la Ley y el Orden había mantenía activa la localización del acusado y le llamaba a entregarse de manera voluntaria por la vía que mejor le pareciera.