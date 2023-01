Empleados del Metro reiteran llamado a huelga para el 17 de enero

Victor Puente

Santo Domingo, RD.

Los empleados del Metro de Santo Domingo reiteraron que el martes 17 de enero realizarán un paro de labores, en exigencia de un mejor trato por parte de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), institución encargada del funcionamiento del referido medio de transporte.

Los empleados, identificados como Anthony Sierra, Luis Miguel Peña, Gerónimo Encarnación y Gary Alexander Hidalgo, denunciaron que después de dos meses de espera por una respuesta de la institución rectora, han decidido llamar a huelga para que se les escuche y les sean atendidas sus exigencias.

Una de las quejas de los colaboradores es que no se les da el tiempo prudente para almorzar, además "de las condiciones deplorables en las cuales se encuentran los lugares destinados para que realicen esa acción".

Otra queja es que no se les aplican los ajustes de salarios correspondientes, a pesar de contar con los requerimientos.

Asimismo, los denunciantes enfatizaron que no es algo político.

“Han querido politizar lo que estamos haciendo y esto no es un asunto de Gobierno, es un asunto que desde hace más de siete años se ha venido trabajando con reuniones y cosas por ese estilo, la diferencia es que ahora hicimos pública la situación que nos afecta para evitar llegar al punto en que estamos”, dijo Sierra este lunes en el programa radial “La Opción de la Mañana”.

“Una de las cosas que sufrimos allá, que siempre se ha reclamado y que hasta el sol de hoy no se ha resuelto, es mi caso. Yo participé en un concurso interno del puesto de agente de explotación (conductor de trenes y gerente de estación), en el año 2019, quedé en el concurso y culminé la formación para noviembre de ese año”, continuó.

“Luego de cumplir con el periodo de prueba que establece la Ley para aplicar el salario correspondiente a la posición, solo se me fue remunerado un mes con el salario nuevo sin los retroactivos trabajados posterior al periodo de prueba”, añadió.

Dignidad en el trabajo

Los empleados proclaman la dignidad laboral, ya que afirman no tienen ni siquiera el tiempo para comer y no cuentan con un comedor adecuando.

"Otro punto es la dignidad en el trabajo, contemplada en la Ley. Por ejemplo, los conductores, operadores, agente de explotación no tenemos tiempo para comer y cuando hay el espacio para comer, comemos en un comedor donde caen desde el techo las heces fecales de los baños”, denunció Sierra.

“Tenemos que comer en uno o dos minutos para luego entrar nuevamente a conducir y cuando haya tiempo uno hacer sus necesidades; todas esas son cosas que se han venido trabajado poco a poco y no se ha resuelto nada”, agregó.

Luis Miguel Peña, otro de los operadores aseguró que fue suspendido luego haber hecho una publicación en la que exponía algunas inconformidades con su empleo.

Peña fue acusado de sabotaje, y estuvo fuera de servicio por más de 60 días.

“A mí me suspendieron por investigación y me acusaron de sabotaje, me enviaron escoltado hasta donde Yeni Berenice (Reynoso), sin darme acceso a mi investigación. Yo duré aproximadamente 62 días suspendido, periodo de tiempo que violenta la Ley”, explicó el operador.