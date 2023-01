La gente no toma gran precaución ante brote cólera

Nayeli Reyes

nayeli.reyes@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El caos en Haití debido a los estragos de la epidemia de cólera va en incremento y su último reporte sanitario vislumbra casi 500 fallecidos, sin embargo, aunque la bacteria no tardó en extenderse a la República Dominicana, por el momento camina a paso ligero y se mantienen únicamente ocho casos confirmados, varios bajo sospecha y una única muerte.

El síntoma de lo que parecen “pocos contagios”, todos en el Gran Santo Domingo, ha hecho que la ciudadanía no preste atención a las señales de atención y que donde son necesarios cambios de hábitos y cuidados diferentes para prevenir, se hace caso omiso.

“No es por el agua”

“No, no, aquí hay muchos casos, pero eso no es por el agua. Yo sigo usando mí misma agua que me llega a mi casa. ¿Que a veces llega sucia? Sí, pero uno lo que tiene que hacer es no cogerla cuando está así, porque yo tengo mi vida entera usando esa agua y a mí nunca me ha pasado nada”, alegó Ramón Jimenez, en La Zurza, donde fueron detectados los primeros casos en el país y se mantienen otros confirmados y con sospechas.

Así como Jimenez, en distintos barrios capitalinos, y más específicamente en La Zurza, a pesar de que se dan las condiciones específicas bajo las cuales cualquier persona podría contraer cólera, además de que el hecho de que hay quienes han recibido ese diagnóstico en el mismo lugar, mucha gente se resiste a los cambios que diferentes intendencias del Estado han determinado para propiciar su propio bienestar.

Una de las vías principales de propagación de la bacteria es el agua y, aunque en La Zurza han sido instalados 22 tanques hábiles con el líquido saneado, un gran número que podría ser mayoría evita llenar sus recipientes con ella por el simple trajín de llevarlos hasta sus hogares y prefieren seguir utilizando el líquido contaminado que llega a sus tuberías.

La resistencia

En La Zurza trabajan ahora el Ministerio de Salud Pública, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), el Ministerio de Medio Ambiente, la Cruz Roja Dominicana y otras entidades que se han encargado desde sus áreas de llevar a cabo acciones que beneficien a los pobladores y que limiten el alcance de la enfermedad.

CRONOLOGÍA

El Estado interviene

A inicios de la semana pasada se determinó la existencia de tres casos coléricos en Villas Agrícolas, entre esos se encontró el primer y único fallecido por el brote en el país, no obstante, aun después de la existencia de una sospecha en el diagnóstico, las autoridades no reaccionaron de forma tan pronta como la opinión pública espera de deberían.

Un fallecido

El pasado viernes se dio a conocer que falleció un hombre por cólera en Villas Agrícolas.