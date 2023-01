Retendrán los motores que circulen después 11:00 PM

Ángel Valdez

Santo Domingo, RD

El tránsito de motocicletas con dos personas a bordo será prohibido en el país desde las 11:00 de la noche hasta las 5:30 de la mañana, según una resolución que propondrá el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La inseguridad y falta de paz, llegando a afectar la salud mental, que sufren los ciudadanos por el yugo que causan los atracadores en las calles, parece encontrar una luz en el túnel.

La medida propuesta por LISTÍN DIARIO que propone prohibir la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta desde las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana, y el constante combate en contra de la delincuencia y sus actores, finalmente son atendidas.

Durante un encuentro entre Miguel Franjul, director de Listín Diario, y Hugo Beras, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el titular de la entidad gubernamental informó que el consejo directivo del organismo propondrá una resolución que prohibirá el tránsito de motocicletas desde las 11:00 de la noche hasta las 5:30 de la mañana.

Valoración positiva

Beras valoró la propuesta de manera positiva y explicó que el pasado mes de noviembre, realizaron una reunión con las asociaciones de motoconchistas y los importadores de motocicletas en colaboración con Jesús Vásquez, ministro de Interior y Policía, quien también está promoviendo la iniciativa, para consensuar la medida.

Mientras explicaba que la resolución, en una primera etapa, sólo abarcaría la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, Beras reconoció el trabajo del ministro Vásquez, para lograr esta iniciativa.

Indicó que la fiscalización a los conductores y la detención de los vehículos en los centros de retención serán las consecuencias para aquellos que no cumplan con la resolución, no obstante, resaltó que todavía no está definida.

Aunque la propuesta de este medio plantea prohibir el desplazamiento de dos personas en un motor, el funcionario explicó que “la ley no prohíbe que dos personas estén en una motocicleta, entonces ahí es que está el tema de nosotros, de regularización y control para que haya un respeto al tema”.

En esa misma línea, con relación al editorial de ayer, donde propone detener las importaciones de los vehículos de dos gomas, Beras expresó que “prohibir nunca es bueno, regular es lo correcto y lo que debe haber es un buen uso”.

Plan de regularización

“Hace más de 10 años que los motores no pagan placa, un taxista te ofrece el servicio de transporte, paga placa, pero el motoconchista no, eso no es justo”, aseveró el funcionario.

El director del Intrant eclaró que para combatir esa problemática el gobierno inició un proceso de registro. Anteriormente, reveló, se contabilizaban alrededor de 15,000 motores registrados y durante un proceso de revisión de 19 meses, en la actualidad hay más de 800,000 transportes de dos ejes en los registros.

Luego de este proceso, en los próximos meses, el Intrant anunciará medidas, detalló el incumbente, que se ejecutarán para que “el transportista empiece a respetar y a tener temor por algún tipo de infracción que cometan”.

Editorial

Semanas antes, el portavoz del Ministerio de Interior y Policía, Ricardo Fortuna, ponderó la iniciativa que propone prohibir la circulación de dos personas en un motor, en conversación con periodistas de este medio. Expresó que esta propuesta del director del Listín Diario, Miguel Franjul, “va en dirección en la que una gran parte de la sociedad ha venido pidiendo”.

Fortuna había manifestado que era importante que esta medida se pueda ejecutar, sin embargo, explicó que no solo depende del MIP, también participan los organismos encargados de la movilidad y el transporte.

Recordando que el Listín Diario previo a las festividades navideñas, inició una lucha contra los motores y los malhechores que generan ansiedad a los ciudadanos de a pie.

El otro editorial titulado “Máquina de muerte y terror”, LISTÍN DIARIO expuso el preocupante caos que ocasionan los 2.5 millones de motores y sus conductores, además que el 80% de los actos delictivos en el país se realizan a través de las motorizadas.

Planteó que, en el caso de los accidentes de tránsito, es evidente el desorden que producen los motoristas, solamente en las festividades navideñas y Año Nuevo, 26 de las 35 muertes se atribuyeron a las motocicletas, y de 102 accidentes, 81 fueron en estos vehículos.