Pagan seguros pero las clínicas no los atienden

Nayeli Reyes

Santo Domingo, RD

“Pago 600 pesos quincenales, que me lo descuentan de mi sueldo, y llego aquí a atenderme y me dicen que no, que ese seguro no lo están cogiendo y que hay que hacer el pago en efectivo”.

Esto fue lo que dijo, de la amarga experiencia vivida, Luciano Cruz, en el Centro Médico Alcántara González, dependiente de la Aseguradora de Riesgos de Salud Mapfre, a la que el Colegio Médico Dominicano (CMD) y sus 56 sociedades especializadas no prestan servicios.

“Llamé al seguro y me dijeron que lo que están haciendo es que uno hace los pagos en el médico en efectivo, llevas la factura y ellos te reembolsan”, contó la embarazada María Alfonso, de ARS Universal, quien recibe los servicios de salud pertinentes y explicó el caso de alguien más que pasó por el mismo proceso y aún se encuentra a la espera de un reembolso.

Desde hace meses, el CMD emprendió una lucha en contra de las ARS por reivindicaciones que van desde la ampliación del plan básico de cobertura de salud, aumento en el monto para compra de medicamentos, que a la fecha suma 8,000 pesos, y otorgamiento de contratos a los médicos colegiados.

Sin embargo, mientras aguardaban ser escuchados y encontrar respuestas de la comisión del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), encabezada por el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y el ministro del Trabajo, Luis Miguel de Camps, los médicos han realizado marchas y jornadas que incluyen desafiliación de aseguradoras.

Mapfre, Universal, Monumental, en el norte; Renacer, en el Sur, y Simag, en el Este, fueron las ARS de las que se desligaron.

Mala cobertura

Independientemente de la aseguradora a la que pertenecen, en las clínicas del Gran Santo Domingo los pacientes muestran un malestar generalizado al considerar que la cobertura de sus seguros es muy débil.

“Uno tiene el normal y también el Gold, y así es que se puede lograr que más o menos te cubran, porque si no tú eres un cero a la izquierda”, dijo un ciudadano que prefirió reservar su nombre mientras esperaba en la sala de la Clínica Abel González con un malestar en su pierna izquierda.

Así como él, varias personas externaron sus quejas al ser abordados sobre el sistema de cobertura de sus seguros médicos, en relación con lo que tienen que pagar por su mantenimiento.

“Uno está bien porque no le sale decir otra cosa, pero yo tengo que comprar mensualmente las pastillas de la presión, es preferible pagar como tienes que pagarlo, que ir con el seguro”, indicó Lauro Reinoso.

La señora Zobeida Pérez aseguró lo mismo. Ella sufrió un accidente y tiene una de sus piernas inhabilitadas.

En el procedimiento debe tomar antibióticos con paquetes de 20 pastillas que cuestan casi 2,000 pesos, y no tiene el seguro para suplir esos gastos.

Buscando respuestas

El Colegio Médico Dominicano continúa en favor de los médicos y ayer se reunió, una vez más, con la comisión del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

El encuentro estaba pautado para el pasado miércoles, pero por limitaciones de espacio físico fue suspendido.

El propósito era estudiar los planteamientos del gremio médico y buscar un acuerdo, basado en las respuestas que tenga del CNSS.

“Ya nosotros les presentamos a ellos nuestras demandas, nuestros reclamos; vamos a ver ahora que ofrecen ellos. Lo ideal, el escenario plausible es que las acojan todas, y puede acontecer eso o que ellos planteen un escenario”, estableció el titular del CMD, Senén Caba.

Igualmente, Caba indicó que de entender como acertadas las propuestas que el CNSS está llamado a presentar, estas serían acogidas y podrían darse declaraciones importantes, pero advirtió de que, en caso contrario, “se hará un apartado para citar un nuevo encuentro”.

Los reclamos

El CMD también exige la igualación e indexación de tarifas para todas sus sociedades, aunado al incremento del pago de consultas rutinarias, emergencias médicas y consultas ambulatorias.