Unos toman precaución con el cólera, otros no

Nayeli Reyes

nayeli.delarosa@listindiario.com

Santo Domingo

A pesar de que entre sus calles fueron registrados los primeros casos de cólera en el país en el mes de octubre, y de que todavía hoy persisten algunos afectados y otros sospechosos, en el sector La Zurza todavía hay quienes se resisten al llamado de las autoridades de cuidado y atención.

“No, yo no uso el agua de esos tanques. Es más fácil cogerla de la llave en la casa, lo que pasa es que todo el mundo no tiene agua así, que le llegue”, alegó Dahiana García, quien además admitió con total naturalidad que el líquido a veces llega sucio y lo único que hacen es no tomarla.

No obstante, es definitivo para las autoridades que permanecen ahí y para la gran mayoría de los que viven en el barrio que los cuidados han aumentado entre los vecinos y que el miedo al contagio, ha hecho eco.

“Al principio la gente estaba que no quería utilizar los tanques, pero ahora uno tiene que venir hasta dos veces al día a llenarlos todos”, explicó Juan Carlos Cuevas, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), mientras llenaban tres de los contenedores de agua saneada que mantienen en el barrio distrital.

Igualmente, en la carpa de atención médica primaria del Ministerio de Salud Pública que se mantiene activa en el lugar, indicaron que el índice de personas que presentan sintomatología que podrían indicar personas contagiadas de cólera, es bastante bajo.

No obstante, según indicó Máximo Canela, médico del área, las atenciones ambulatorias no se han detenido y por tanto, las orientaciones necesarias, tampoco.

“Ahora uno se está cuidado más. Tenemos más cuidado con los alimentos, el agua y la limpieza. Incluso, yo no estoy ni saliendo de mi casa. Es de mi casa al trabajo y es porque es obligatorio”, expresó Martín Guzmán, uno de los primeros casos sobrevivientes.

Igual que él, otros vecinos afirmaron haber dejado de lado la resistencia a los cuidados y empezado a prestar atención a la bacteria que se propaga entre ellos.

Sospechas en Villa Agrícolas

La sospecha de tres posibles casos de cólera en Villa Agrícolas ha alertado al Servicio Nacional de Salud, quienes en el día de ayer fueron vistos por periodistas del Listín Diario realizando un recorrido entre las calles del barrio para orientar a la población, además de regalar insumos necesarios para controlar la propagación de la bacteria como cloro y gel con alcohol.

No obstante, el Ministerio de Salud Pública sigue sin intervenir él área, según refirieron los moradores.

Igualmente, la gente afirma que se encuentran en atención ante las señales de los profesionales de la salud.

Los vecinos en alerta

Los moradores de Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, están en alerta ante tres casos sospechosos de cólera. Es una pareja de 88 y 82 años, hipertensos y su hijo de 57 años, residentes en la calle Félix Evaristo Mejía, quienes desde el pasado primero de enero presentan síntomas y se encuentran recluidos en un centro médico de la capital.

Un pariente de los enfermos, quien prefirió omitir su nombre y de sus familiares, dijo que el adulto de 57 años fue quien primero presentó sintomatología.

Calificó de deficiente la atención médica recibida por sus familiares, para realizar las pruebas, ya que carecen de un seguro médico privado. “Realmente ha sido bien difícil la atención médica porque no tienen un seguro médico, tienen el subsidiado, pero hacer los análisis no se puede, porque no hay reactivos en el hospital”, expresó.