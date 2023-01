"Extraño", así describen los vecinos a joven que mató a novia boricua embarazada

Nayeli Reyes

Santo Domingo. RD

Con aproximadamente siete meses residiendo en el Respaldo de Villa Carmen, en Santo Domingo Este, Luis Eduardo Terrero Gómez no logró entablar una sana ni cordial convivencia con ninguno de sus vecinos, quienes además aseguraron que no le veían más que como una persona extraña y agresiva.

A sus 26 años de edad, Terrero Gómez mantenía una relación a distancia con la puertorriqueña de 27, Angerilis Marrero García, quien aparentemente había llegado a inicio de las festividades navideñas con intención de revelarle a su pareja que estaba embarazada; sin embargo, resultó muerta por su pareja el pasado 31 de diciembre.

Según narró la comunidad, a eso de las 7:30 de la mañana empezaron a escucharse los gritos desesperados de la joven que se confundían con los del agresor, quien también vociferaba con ella “para confundir” a los testigos auditivos.

Los detalles indican que Angerilis visitaba a su novio cada poco, y que cuando estaban juntos lucían como una pareja feliz, por lo que, aunque Luis Eduardo se había visto involucrado en situaciones agresivas en el sector, no se esperaban que algo así pudiese suceder.

“Ese muchacho era un maleducado, él pasaba por ahí a cualquier hora y estuviera quien estuviera no saludaba, siempre con su cabeza abajo, pero ellos se veían como una pareja feliz. Uno no puede decir dique que él la maltrataba, que uno veía cosas así”, contó Marcia Pérez, quien vive cercana al que era el hogar del joven adulto.

Asimismo, el argumento de Pérez fue respaldado por otros miembros de la barriada como Energido Guzmán, quien relató un percance que Luis Eduardo tuvo poco antes con otro vecino cercano, a quien amenazó y llamó a pelear de forma muy incisiva.

"Él tuvo un pleito con un vecino y le decía que venga, que vamos a matarnos y si no es por el vecino que le decía que no, que él es un muchacho joven y que no se ponga eso, que como él puede estar hablando de matar, la desgracia pudo haber sido antes", desveló.

Terrero Gómez se entregó

Luis Eduardo Terrero Gómez se entregó a las autoridades luego de asesinar a puñaladas a la joven puertorriqueña Angeliris Manrrero García, quien se encontraba embarazada, y mostrarle el cadáver ensangrentado a los familiares de la víctima a través de una videollamada.

Según el Ministerio Público, Terrero Gómez se presentó el 31 de diciembre de 2022, justo después de mediodía, al palacio de la Policía Nacional, confesando haber matado a la mujer y, tras informar a las autoridades que el cuerpo de la occisa de 27 años se encontraba en el interior de su domicilio, fue puesto bajo arresto.