Turistas del “Wonder of the seas” impresionados con Puerto Plata

Edgar Lantigua

Puerto Plata, RD

Los turistas que arribaron este lunes en el crucero más grande del mundo “Wonder of the seas”, se llevaron una muy buena impresión de Puerto Plata.

Consultados por este reportero Orlando López, calificaron la ciudad de “maravillosa” y “muy bonita”, indicando que desde que el barco iba llegando al puerto les gustó la ciudad con sus compañeros de excursión, expresando sobre lo atractivo del lugar, hablando en la plaza Independencia, próximo a la entrada lateral de la catedral San Felipe.

Dos turistas norteamericanas expresaron que les ha gustado lo que han visto del destino, la calidez de su gente, la temperatura del lugar y los atractivos visitados.

Más entusiasta aun fue el hondureño Jorge Palma Chacon, quien expresó su alegría de estar en el país y se mostró impresionado con las explicaciones de un par de funcionarios sobre cómo funciona el sistema de seguridad para el área turística..

“Si mantienen eso esto se va a poner muy rico aquí, es un lugar muy bonito y me gusta la seguridad que tienen”, dijo.

En la zona del centro histórico es notoria la gran afluencia de turistas con cruceros en los puertos de Taino Bay que aloja el Wonder of the seas y de Amber Cove que recibe este lunes la visita del Nieuw Amsterdam y del NCL Escape, se estima en cerca de 20 mil cruceristas y tripulantes que reciben ambos puertos este día.