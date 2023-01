Abren licitación por más de RD$ 400 millones para construcción de varias obras

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) abrió una licitación pública nacional, estimada en RD$404,546,557, para la construcción de varias obras y equipar la ciudad sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar.

Así lo reveló una publicación colgada en el sitio web de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en la que se detalló que el mencionado monto sería gastado en ocho obras, así como el equipamiento del Luis Eduardo Aybar.

De todos estos proyectos, el más caro será la construcción del Polideportivo Los Jardines del Norte, valorado 91.4 millones de pesos, que además contará con un tiempo máximo de ejecución de 18 meses, de acuerdo al pliego de condiciones de la obra.

A este le sigue la elaboración de los centros Psicosociales I y II, con un costo estimado de RD$74,467,966 y RD$ 74,653,086, respectivamente, que estarán localizados en Higüey, provincia La Altagracia, y Moca, Espaillat.

Casi llegando a los RD$42 millones está la renovación de edificios, mojones y monumentos de la Plaza de la Cultura de El Seibo.

Cerca de esta cifra también está la construcción del estadio Cristo Redentor, en el sector Los Girasoles del Distrito Nacional, que tiene una valoración

De manera similar está la reparación del techo del Hipódromo, que costaría unos RD$19,159,156; la construcción del área de facturación Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral, RD$17,621,194; y la construcción del destacamento policial del Café de Herrera.

Ciudad sanitaria

Igualmente, están los equipos de la ciudad sanitaria, que van desde un analizador de bioquímico automatizado hasta un par de agitadores vórtex, que, incluyendo los demás materiales, superando los 45.7 millones de pesos.

Este último se resalta debido al alargado proceso de apertura del Luis Eduardo Aybar, que a finales de julio del año pasado por fin fue inaugurado el edificio de consultas, a pesar de que previamente estaba pautado para el pasado mes de abril.

Requisitos

En el pliego de condiciones se especificó que los oferentes deberán poseer las calificaciones profesionales y técnicas que “aseguren su competencia, los recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario” para llevar a cabo el contrato.

Deben demostrar que no están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; que sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra.

Por otro lado, tienen que comprobar que han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social; con las especificaciones técnicas descritas anteriormente; que se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país; y que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual.