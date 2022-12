Abren proceso de compra de RD$1.3 millones en pintura para Punta Catalina

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) abrió un proceso de compra de RD$1,304,135, para adquirir pintura que se utilizará en el mantenimiento de los edificios de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC).

Este proceso de compra, que fue publicada en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), fue aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones de la Cdeee, mediante la resolución 388-2022.

Asimismo, del referido monto estiman que más de 900 mil pesos serán destinados para la adquisición de 500 galones de pintura gris de base acrílica.

Igualmente, la Cdeee pretende comprar 100 galones de pintura de base acrílica blanca, valorada en cerca de RD$185 mil; 50 galones de pintura azul turquesa de base acrílica, de un valor estimado de RD$92,581; y seis unidades de kits de pintura de poliuretano acrílico alifático de altos sólidos, color amarillo colza, cotizados en RD$100,575.

De igual modo, el documento de especificaciones técnicas resaltó la entrega de los bienes se debe realizar en un plazo que no exceda los tres días hábiles tras la notificación de la orden de compra, y deberán ser llevados en la CTPC.

Requisitos

En el mencionado documento se especificó que los oferentes deberán poseer las calificaciones profesionales y técnicas que “aseguren su competencia, los recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario” para llevar a cabo el contrato.

También deben demostrar que no están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; que sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra.

Por otro lado, tienen que comprobar que han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social; con las especificaciones técnicas descritas anteriormente; que se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país; y que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual.