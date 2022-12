Lorenzo Silverio “el Pastor” contó en 2020 cómo fue su vida en el mundo de la adicción

Audry Trinidad

Santo Domingo, RD.

Lorenzo Silverio Almonte, mejor conocido como “Julián o el Pastor”, fue arrestado el pasado 23 de diciembre por la Fiscalía de Santiago, tras ser acusado de violación sexual a varios menores de edad ingresados en el Centro de Rehabilitación Nueva Vida para Jóvenes, del cual este es director.

Este jueves un tribunal de Santiago le dictó tres meses de prisión preventiva.

Durante una entrevista que le realizaron en 2020, Silverio expresó que fue un adicto una vez lo perdió todo y, gracias a la ayuda de un programa de rehabilitación, logró salir del mundo de las drogas y convertirse en un “hombre ejemplar para sus hijas y su familia”.

En la entrevista, ofrecida al programa Sonido Urbano, el director de Nueva Vida para Jóvenes dijo que después de tenerlo todo, perdió hasta a su familia por el consumo y venta de drogas en el que estaba sumergido.

Según relató, esta etapa fue muy difícil para su madre y hermanas, quienes trataban de ayudarlo con su drogadicción, pero este le robaba los celulares y los vendía para satisfacer su necesidad de consumo de sustancias prohibidas. Su vida llegó al punto de que dormía en carros abandonados.

“Llegué hasta a caer preso”, dijo Almonte.

Los vicios y sumergido en un oscuro abismo del cual creía imposible salir, fueron las causas de que Lorenzo perdiera la confianza de su madre y sufriera el abandono de su esposa, este comentó que debido a esos hechos intentó quitarse la vida ahorcándose, pero, un vecino que pasaba por el lugar lo vio y lo detuvo.

“El adicto piensa mucho en el suicidio..., yo me vi sin la confianza de mi madre y mi esposa me echó la ropita en una funda negra y me la tiró para la calle, y yo dejé dos niñas pasando trabajo”, afirmó Lorenzo.

Rehabilitación

“El Pastor” narró que su nueva vida llegó justamente un día que estaba muy drogado, mientras caminaba por las calles se encontró con una campaña de una iglesia y un hombre que predicaba llamó su atención.

“Esa noche había consumido 15 porciones de crack y el predicador me dijo: tú que me estás mirando y me contó mi vida entera”, señaló Almonte.

Ante esto, Julián contó que el predicador le ofreció ir al programa de rehabilitación “Cristo Transforma”, ubicado en la provincia de Puerto Plata, al cual accedió ir.

Agregó que ingresó a rehabilitación el 17 de diciembre de 2002 y salió en 2003.

Lorenzo Silverio comunicó que todo esto lo motivó a dirigir “New Life For Youth” (Nueva Vida para Jóvenes), ya que con la experiencia que tuvo busca ayudar a la juventud que atraviesan por problemas de adicción al alcohol, las drogas y la mala conducta.