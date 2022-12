Por falta de pago, censistas que laboraron en Baní marcharán este martes frente a la ONE

José Dicén

Peravia, RD

Empadronadores que laboraron en Baní en la jornada del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, marcharán este martes Frente a la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en el Distrito Nacional, debido a que muchos de estos aún no han recibido el pago por sus servicios.

Así lo dieron a conocer a LISTÍN DIARIO parte de los afectados, quienes denuncian que aún no han cobrado por sus trabajos a los encargados de polígono, empadronadores ni soportes técnico de esta provincia Peravia.

“Tenemos dos meses de contratados y no se nos ha pagado los honorarios e incluso algunos no han recibido ni el pago de capacitación ni el pago de los viáticos durante todo este tiempo”, explicó una joven banileja que laboró como encargada de polígono.

Asimismo, muchos de ellos afirmaron que tomaron dinero prestado durante el levantamiento del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda, aseguran y que todavía no han podido cumplir porque no se les ha pagado lo acordado por la ONE.

Aseguraron que varios de ellos han llamado a la ONE y no han tenido respuestas.

En detalle, indicaron que entre los que aún no han podido cobrar sus honorarios hay 45 encargados de polígono, 21 soportes técnicos y, entre empadronadores y supervisores, alrededor de 40 personas.

De acuerdo al testimonio de los que se les adeuda sus pagos en Baní, lo mismo está sucediendo en San José de Ocoa y otras provincias del País, por lo que en día de hoy tienen programada una concentración frente a la ONE, en Santo Domingo, para demandar de forma directa el pago de los servicios prestados para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022.