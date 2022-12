Libro de Miguel Franjul entre los más vendidos en Cuesta

Yanibel Luna

Santo Domingo, RD.

Cuesta Libros dio a conocer el listado de los libros más vendidos durante el año 2022 en las categorías juveniles, adultos en general, infantiles, literatura, crecimiento personal y novelas.

A si como en el género ensayo, donde destaca la obra ‘Las nuevas dimensiones del periodismo’, de Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario.

Este tomo es la octava obra escrita por Franjul, y abarca las columnas ‘Reflexiones del Director’, publicadas en el suplemento digital 'Lecturas de domingo'.

Este primer volumen reúne las nuevas dimensiones que experimentan los medios de comunicación en el país.

Un nuevo periodismo que marca e impacta a las generaciones que están creciendo en la esfera de la internet.

Cada edición publicada es un tema del libro, de fácil lectura, pero con argumentos muy sólidos; sustentados en los cambios que han hecho otros periódicos como: The New York Time, El país, The Washington Post, etc.

Así como el mismo Listín Diario, medio que se ha adaptado a la era digital, y dentro de lo tradicional, de sus páginas impresas, es uno de los que más apuesta a una prensa renovada, sin dejar de lado la veracidad y calidad de la información.

La Librería Cuesta también registra otros libros de autores dominicanos e internacionales como los más vendidos en este año, entre los que podemos citar a:

‘La fuñenda. Glosario político criollo’ y ‘Los recuerdos de trancajilo’ de José Miguel Soto Jiménez, ‘El economista y yo, conversando’ de Haivanjoe NG Cortiñas, y ‘Choque de potencias en el gran Caribe’ de Pelegrín Horacio Castillo.

Entre los libros de autores internacionales están: ‘La revancha de los poderosos’ Moisés Naím, ‘Infocracia’ del filósofo Byung-Chul Han, ‘Soñemos juntos. La independencia dominicana’ de Eller, Anne, ‘La batalla cultural’ de Agustín Laje y el ‘Capitalismo y libertad’ de Milton Friedman.