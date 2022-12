Seis imputados en la Operación 13 se declaran culpables de fraude millonario

Santo Domingo, RD

Seis de los 10 imputados en la "Operación 13" se declararon culpables ayer de haber organizado y participado en un fraude millonario en perjuicio de la Lotería Nacional y las bancas de juegos de azar el 1 de mayo de 2021.

Entre todos los involucrados, al principal imputado del caso y exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, le fue variada la prisión preventiva por prisión domiciliaria e impedimento de salida del país.

Esta decisión fue tomada por la jueza presidenta del Segundo Tribunal Colegiado, Claribel Nivar, quien argumentó que la orden podía ser revisada en cualquier momento posterior al proceso judicial.

Hasta el momento, Dicent, William Lizandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio, se encontraban recluidos en la cárcel de Najayo y buscaban obtener su libertad.

En el caso de fraude también figuran como imputados Valentina Rosario Cruz, presentadora del sorteo; Carlos Berigüete, soporte técnico de la Lotería; Miguel Mejía, no vidente que pasó el bolo no.13; Jonathan Brea; Felipe Santiago Toribio; Edison Manuel Perdomo Peralta y Rafael Mesa.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, se pronunció acerca del envío a casa de Dicent y resaltó la "debilidad" de criterios del tribunal para tomar dicha decisión

“Con relación al cese de la prisión preventiva, es evidente que el Poder Judicial ha decidido aplicar de manera irracional el límite razonable de la prisión preventiva”, sostuvo Camacho al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

También resaltó que "resulta curioso" el hecho de que el tribunal recurriera a "culpar" al Poder Judicial de los retrasos en el proceso para cesar la prisión preventiva.

“Esto solo ocurre única y exclusivamente en los casos de corrupción”, expresó el procurador adjunto.

“En este caso resulta curioso y llama poderosamente la atención que los aplazamientos no se le imputan al Ministerio Público y no se le puede imputar, porque es imposible imputárselos, porque no hay evidencia de que los retrasos hayan sido por parte del Ministerio Público; entonces, este tribunal recurre a culpar al propio Poder Judicial de los retrasos del proceso para cesar la prisión preventiva. Esto solo ocurre única y exclusivamente en los casos de corrupción”, expresó Camacho, citado por un comunicado de prensa.

Fraude millonario

En marzo pasado, el Ministerio Público presentó acusación formal contra los 11 involucrados en el fraude.

El grupo está acusado de presuntamente organizar y cometer un sorteo fraudulento el 1 de mayo de 2021 que resultó en un fraude de más de 500 millones de pesos.

A este caso también está vinculado el prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret), quien fue declarado en rebeldía a solicitud del Ministerio Público.

Continuará

El tribunal, que junto a Nivar conforman las juezas Yissell Soto y Clara Sobeida Castillo, decidió recesar el proceso hasta el próximo 02 de enero de 2023, fecha en la que la audiencia será conocida de manera virtual, a partir de las 9:00 de la mañana.