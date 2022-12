Mueren gemelos en incendio en Santiago

Ashley Martínez

Santiago, RD

Jadi y Jadiel Saviñón Castro fueron los gemelos de 5 años que perdieron la vida en un incendio el pasado sábado en su vivienda, en el sector Los Samanes, en Cienfuegos, Santiago Oeste.

Chanel Castro, la madre de los menores, habló con LISTÍN DIARIO, y contó su versión de los hechos. “Cuando yo escuché que vocearon auxilio, salí corriendo y vi que era mi casa, inmediatamente entré por la puerta de la cocina, porque es la única puerta que tenía para entrar y salir, porque la puerta de la galería estaba bien cerrada para que los niños no me salieran por el peligro de los camiones, entré y saqué a mis hijos”, sostiene.De acuerdo a Luz Uceta, moradora de la zona, asegura que Chanel Castro, madre de los gemelos, tenía una especie de puerta de madera, que le impedía a los menores salir de la habitación.

“Ella los tenía encerrados, con una madera, que, si no hubiera estado amarrada o con un pestillo, ellos habrían logrado salir, pero no salieron porque estaban atrapados”, sostiene Uceta.

“Los niños tenían una puertecita, que yo se la hice en madera, desde la vez que Jadi se me tiró a la cisterna, cuando nos mudamos y Jadiel se me subía al techo donde están todos esos alambres.

Yo la hice pensando que lo estaba protegiendo, ellos tenían acceso a abrirla y cerrarla porque no tenía candado, ni pestillo, era algo supuesto, ellos salían siempre”, explica la madre de los fenecidos.

Cuenta que ella se encontraba alrededor de tres casas de distancia, hablando con el mecánico porque el día anterior se le había dañado su pasola. Dice que aprovechó que los niños estaban durmiendo todavía para resolver eso.

“Yo tengo todo el rostro quemado, porque yo entré ciega a salvar a mis hijos. Yo nunca me he despegado de mis hijos, que Dios lo sabe y mucha gente lo sabe, aunque digan lo contrario. Yo me separé con los mellos de meses, y nunca me he apartado de ellos”, agregó Castro.

Mayra del Carmen, la vecina que logró sentir el humo, declaró: “cuando pido auxilio y miro para todos lados y nadie sale en esa calle, entonces me mandé corriendo con otro vecino. Cuando llegamos ya la mamá venía con los niños achicharrados, uno en el hombro y otro colgando de la mano. Ellos estaban solos”.

Según los vecinos, la señora Castro acostumbraba a dejar a los menores solos en casa durante el día y dormían solos en la noche.

Asimismo, los habitantes del lugar, aseguran que el padre de los gemelos, que se encuentra fuera del país, le enviaba desde Estados Unidos el dinero correspondiente a la manutención de los niños, al igual que les dejó a nombre de los menores, la casa donde estos residían, luego de su separación de la madre de sus hijos, ya que esta, de acuerdo a los residentes del sector, no trabajaba.