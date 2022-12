Sin estar de acuerdo con actuar de diputados, senadores convierten en ley proyecto de Ordenamiento Territorial

Yudelka Domínguez/Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD.

A pesar de no estar de acuerdo con las modificaciones y la creación de una comisión especial creada por la Cámara de Diputados, el Senado de la República aprobó en única lectura el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial.

La pieza aprobada con 16 votos a favor, y que pasa el Poder Ejecutivo para su promulgación, contó con el voto favorable de los legisladores del partido de gobierno, aunque con el argumento, como el de Ginnette Bournigal, que lo haría “por disciplina partidaria”.

La pieza fue aprobada por los senadores y enviada a la Cámara de Diputados para su aprobación, como contó con modificaciones debía ser conocida nueva vez por el Senado para aprobar o rechazar el proyecto de ley.

“El bloque del Partido Revolucionario Moderno en consonancia de las observaciones de la senadora Faride Raful que estamos de acuerdo con la observación de ella vamos a votar a favor de esta ley”, dijo el vocero del partido de Gobierno, Franklin Romero.

Faride Rafaul, senadora del Distrito Nacional y presidenta de la comisión bicameral que estudió la pieza por aproximadamente dos años, además de anunciar que votaría en contra, consideró que la comisión especial creada por los diputados “no era lo correcto”.

“Yo creo que tenemos que respetar la institucionalidad y el trabajo de los senadores, yo reafirmo mi compromiso en pro del ordenamiento territorial…hay un compromiso político del Partido Revolucionario Moderno de aprobarla, pero me voy a abstener de votar por una modificación que hizo la Cámara de Diputados con la que yo como presidenta de la comisión y después de dos años estudiando no estoy de acuerdo, habrá ley, pero no la ley que debió existir, preservando el derecho de todos como manda la Constitución dominicana”, dijo Raful.

A pesar de apoyar las declaraciones de la senadora del Distrito Nacional, el presidente del hemiciclo, Eduardo Estrella invitó a los presentes a votar favorable “por la necesidad de la ley, que el país la espera y que las diferentes fuerzas políticas tienen compromiso”.

“Yo quiero llamar a la sensatez de los senadores, tienen razón sobrada porque el método que se usó no es el correcto, yo creo que el país está por encima de esto”, indicó Estrella.

Otros que no estuvieron a favor de las modificaciones y el accionar de los diputados, aunque algunos de ellos votaron a favor, fueron los senadores Bautista Rojas Gómez, Pedro Catrain Bonilla, Antonio Marte, Santiago Zorrilla y Franklin Rodríguez.

“Me atrevo a decir que las modificaciones que ha hecho la Cámara de Diputados no sólo dañan, como dice el colega Rojas Bautista, sino que son inconstitucionales, el criterio de interpretación que el sector que influyó para esa modificación tiene un criterio totalmente errado”, expresó Catrain Bonilla.

“Yo le estoy diciendo presidente que eso que mandan ahí modificado, que el día que aprobamos eso aquí, tanto Fedomu como Fedodim estuvieron cabildeando y haciendo de todo aquí, que eso no fue que me lo dijeron, por qué entonces usted no llamó a esas instituciones y la puso a concertar, que Pacheco, lo puso a concertar y lo llamó a usted, señores le vamos hacer más daño al país poniendo esa ley en manos inexpertas que nosotros insistirla en sensatez, yo creo que correr riesgo, muy bien voten todos”, dijo Rojas Gómez al presidente del Senado, quien dijo que había hablado con Alfredo Pacheco sobre la pieza.

Sobre la ley

El proyecto define el ordenamiento territorial como la política del Estado que debe estar al servicio de los intereses general, lo que debe contribuir a la organización del territorio.

La normativa establece un marco regulatorio para los planes de Ordenamiento Territorial en los distintos niveles político-administrativo atendiendo a lineamientos de interés ambiental, cultural, económico, social, de gestión de riesgos y de desarrollo sostenible.

Asimismo, los criterios del ordenamiento territorial abarcan las características naturales del territorio, la potencialidad, adaptación y resiliencial al cambio climático, protección a la biodiversidad, eficiencia hídrica, entre otros.

Además, establece que en política del Estado el Ordenamiento Territorial integra los instrumentos de planificación del territorio y su relación con los procesos sociales, económicos y políticos, bajo una dinámica descentralizada, otorgando mayor participación a los actores territoriales sobre la base de alianzas entre Estado, sector privado y sociedad civil.

Sistema Nacional y sanciones

De igual manera, la pieza contempla la creación de un sistema nacional de ordenamiento territorial coordinado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) para supervisar las inversiones públicas y la participación del sector privado y la sociedad civil, así como la identificación de los instrumentos de planificación del ordenamiento.

También, a través de este proyecto, se crea el sistema nacional de información territorial para procesar datos geográficos del territorio y formular políticas públicas en atención a estos, coordinadas también por el Myped.

Otro aspecto que destacó es que dentro del proyecto, también se establece un régimen de sanciones y disciplinario ante una clasificación de infracciones.

Específicamente, la ley establece un régimen sancionador contemplando multas que van desde 1 a 50 salarios mínimos, para las infracciones leves de 101 a 1,000 salarios mínimos del sector público, para infracciones graves.

La reincidencia se castigará con el doble de estas multas.

La pieza había sido una de las prioridades marcadas por el Poder Ejecutivo para su aprobación.