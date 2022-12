Gran acogida al Foro sobre el Covid

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Autoridades, gremialistas, especialistas y otros actores en el manejo del Covid-19 respaldaron ayer la propuesta del LISTÍN DIARIO de convocar a un foro nacional para pasar revista al manejo de la pandemia que ha tenido el país, tras casi tres años bajo su impacto, a fin de corregir los fallos y replicar las respuestas positivas.

A la propuesta editorial de pasar revista a las lecciones aprendidas de la pandemia, se sumaron ayer el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera; el neumólogo y asesor en Salud del Poder Ejecutivo, Jorge Marte; el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, y el director del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim.

Además, la apoyaron José Brea del Castillo, presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología; el reconocido neurocirujano José Joaquín Puello; la neumóloga Evangelina Soler, ex presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, y el secretario de organización del movimiento Opción Democrática, Miguel Alejandro Martínez.

En un 100%

Rivera, ministro de Salud. dijo que comparte en un 100% la propuesta de un foro sobre el Covid-19 e informó que dispondrá de los técnicos para que inicien las coordinaciones directas con el periódico para empezar a organizar el encuentro del que está seguro saldrán acciones de fortalecimiento para el sistema de salud.

Esas evaluaciones, agregó, hacen un gran aporte porque, dentro del manejo del Covid, cada país tuvo su propia experiencia y el comportamiento de República Dominicana en algún momento fue criticado, pero luego se comprobó los buenos resultados de la estrategia. “Estoy 100% de acuerdo que se analice, ya a tres años de la pandemia, y aún vemos como la OMS todavía no quiere tomar la decisión de levantarla, así que empezaremos a dar los pasos para que eso se haga”, señaló el ministro.

Dijo que en ese foro se puede analizar todo lo ocurrido y puso como ejemplo de que en el país hay personas que se afectaron por la mala publicidad de los grupos antivacunas, y hoy quienes no se vacunaron o que no completaron sus dosis, son los que actualmente están presentando los cuadros clínicos del Covid-19.

Una gran enseñanza

Asimismo, Marte Báez dijo que esa es una buena iniciativa de LISTÍN DIARIO y señaló que se debe buscar la manera de que sea diferente, para que las conclusiones que surjan del foro se pongan de inmediato sobre la marcha.

Aseguró que estaría dispuesto a participar en el encuentro, ya que entiende que el Covid-19 fue una escuela de enseñanza, no sólo para lo relativo al virus y la enfermedad, sino para todos los demás renglones de la vida.

Dijo que hay cosas en el sector salud que deben ponerse en marcha, aunque no sean fáciles de aplicar, y citó dentro de sus propuestas de necesidades urgentes, la atención primaria, regular o limitarlas escuelas de medicina para regular la producción de médicos y mejor distribución de los recursos humanos en salud.

Más presupuesto

El presidente del CMD, Senén Caba, precisó que el gremio no tiene ningún inconveniente en participar en un foro de esa naturaleza donde se evalúen las lecciones aprendidas del Covid, aunque dice que no tiene mucha esperanza de que las conclusiones que surjan se pongan en marcha.

Recordó que en el país tradicionalmente las decisiones que se toman en grandes encuentros terminan sin aplicarse, porque no hay una real voluntad de solucionar los problemas que afectan al sector salud, empezando por el escaso presupuesto por debajo del dos por ciento del Producto Interno Bruto que destina el Estado a esa área.

Basada en evidencia

Asimismo, el director de Senasa manifestó su respaldo al foro sobre el Covid-19, al considerarlo como una iniciativa muy oportuna y recordó que como médico sabe que la medicina se basa en evidencia, por lo que ese encuentro es una gran oportunidad de evaluación. “Debemos saber por qué República Dominicana tuvo los resultados excelentes que tuvo con la pandemia y compararlo con otros países que no tuvieron los mismos resultados”, agregó.

Hazim dijo que en ese encuentro se puede ver qué se puede mejorar y qué hacer para estar mejor preparados y destacó que el país fue reconocido por su buen manejo, montó un ordenado programa de vacunación y tuvo la mortalidad más baja.

“Eso se debe revisar, qué pasó, por qué se hizo, qué medicamento funciona y cuál no, qué tipo de asistencia clínica se realizó y cuál no, para nosotros tener eso como base, porque esta no será la última pandemia que tendrá la humanidad”, refirió.

Buena retroalimentación

A su vez, el neurocirujano José Joaquín Puello entiende que ese foro nacional será un buen espacio para que el país haga una retroalimentación de lo que se ha hecho frente a la pandemia, lo cual es muy importante en medicina.

Además, dijo que puede servir de actualización frente a las tantas informaciones nuevas que han surgido sobre el Covid-19, que sorprende cada día, por lo que el país, con sus diferentes actores, debería estar un poco por delante del proceso patológico. “Como el coronavirus no va a desaparecer, tenemos que ir un poco más adelante y ese es un buen escenario”, añadió.

Recordó que medicamentos que antes se creía que eran buenos, ahora se comprueba que no, y otros, que se creía que no, resultan positivos. “Creo que este foro es bien importante, y que se invite a nuestros mejores infectólogos y salubristas”, dijo.

De gran aprendizaje

El infectólogo pediatra y especialista en vacunas, José Brea del Castillo, estimó que ese foro es una gran oportunidad para el país, en la que toda la comunidad médica y científica aprendería y sacarían excelentes conclusiones sobre las enseñanzas de la pandemia.

Aseguró que la Sociedad Dominicana de Vacunología está en la mejor disposición de estar en ese foro aportando las informaciones que tiene al respecto.

Asimismo, la neumología Evangelina Soler dijo que el foro es una gran oportunidad, ya que desde inicios de pandemia y ante la rápida propagación del SARS COV 2, surge la duda de qué medidas “pudimos haber tomado, para prepararnos como nación para tal fenómeno de salud que representó este virus”.

Dijo que convocar un gran foro nacional para poner en evidencia los obstáculos y debilidades del sistema de salud, resulta una necesidad imperiosa para concentrar los esfuerzos en implementar medidas de salud pública que refuercen la fragilidad que aún abraza nuestra población.

En tanto, Miguel Alejandro Martínez, de Opción Democrática, entiende que esas discusiones permitirán ver cómo mejorar y tener protocolos claros para esos impactos.