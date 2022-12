Insalubridad es caldo de cultivo para propagación del cólera en La Zurza

Shaddai Eves

Santo Domingo, RD

El estado de contaminación ambiental en que se encuentra el sector La Zurza, producto de los desechos sólidos que están a la intemperie, y por doquier, y las aguas contaminadas que salen de los sanitarios y desembocan en el río Isabela, está afectando a sus residentes.

Así lo dejó saber uno de ellos, Martín Guzmán de los Santos, quien recientemente fue hospitalizado a causa el cólera, una enfermedad diarreica aguda transmitida a través de alimentos y agua contaminados con la bacteria Vibrio Cholerae.

Guzmán de los Santos dijo, en una conversación con reporteros de este diario que las vías que conforman su entorno, igual que el acceso a sus espacios de residencia, están intransitables debido al cúmulo de basura.

Aunque otra residente, Dayara Soriano, afirmó que un camión recoge los desechos en un punto, esta medida no ha sido suficiente.

Guzmán de los Santos denunció, además, que la falta de asfalto de las calles provocan que, cuando llueva, se generen grandes charcos que se convierten luego en focos de contaminación.

“Cuando me puse malo llamé al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y cuando llegaron no me quisieron venir a buscar; no querían entrar porque la calle está mala. Tuve que bajar en un motor, casi arrastrado, por mi familia, muriéndome”, narró Guzmán de los Santos, quien fue dado de alta del hospital Moscoso Puello el pasado 16 de este mes.

Una dolorosa realidad

Heces fecales de animales, mezcladas con basura doméstica, tales como restos de comida, además de materiales de empaques, botellas plásticas y madera, eran visibles en las cercanías del pozo de La Zurza.

Con todos esos remanentes jugaba un rebaño de chivos y perros callejeros, que posteriormente iban al pozo a tomar agua, en presencia de ciudadanos que hacían uso de las aguas normalmente.

Pese a la contaminación y a los riesgos sanitarios, niños, jóvenes y adultos usaban el manantial para bañarse, recrearse y como fuente de abastecimiento de agua, junto a tres grandes tinacos de la Cruz Roja Dominicana colocados a la entrada del barrio.

“Aquí hay mucha contaminación en ese río y el pozo; aquí abajo quedaron de venir a hacer una limpieza y no la han hecho”, reclamó Guzmán de los Santos, al tiempo de indicar que “potes de cloro, letreros y gel antibacterial no son suficientes para paliar el problema de la contaminación en el sector”.

De igual forma, Soriano, madre de dos menores de cuatro y nueve años que estuvieron afectados por el cólera, aseguró que se enfermaron luego de haberse bañado en el pozo, porque los síntomas afloraron dos días después.

“Deben hacer operativos de limpieza, fumigación, cortar las matas y ponerle atención a la calle”, comentó el hombre, de 50 años de edad.

Falta de conciencia

Durante un recorrido a parte de este asentamiento humano, se determinó que los desechos provienen también de la basura que lanzan los ciudadanos que convergen allí.

Un vecino, que se encontraba cerca de la cañada, que estaba repleta de basura, aseguró que “la misma gente tira su basura ahí o en el río Isabela”.

Calles en mal estado

Por otro lado, residentes de La Zurza denunciaron el mal estado de sus calles, que no están asfaltadas a pesar de las promesas que han hecho las autoridades en variadas ocasiones.

Aseguraron que cuando llueve se hacen grandes charcos de agua y esta, cuando pasan al pasar de los días, se tornan aguas negras y se convierten en otro foco de contaminación.

“Ellos no se preocupan de asfaltarla ni nada”, manifestó Dayara Soriano, madre de dos menores de cuatro y nueve años, que también estuvieron afectados de cólera.

Epicentro del cólera

El Ministerio de Salud Pública notificó cuatro nuevos casos de Cólera de ciudadanos residentes en el sector la Zurza, del Distrito Nacional.

Son hombres, de 50, 30 y 23 años de edad, y un menor de 4, fueron ingresados el pasado jueves 15, luego de presentar diarrea acuosa acompañado de vómitos y boca seca.

El pasado viernes, un estudio reveló que en diferentes puntos del Río La Isabela hay presencia de la bacteria Vibrio cholerae, de acuerdo a unas muestras de aguas que fueron tomadas por las autoridades sanitarias.

Exhortaron a la población a no alarmarse, a mantenerse atento a informes y seguir las medidas de prevención como el lavado de manos frecuente, lavar adecuadamente los alimentos, consumir alimentos bien cocidos, solo consumir agua potable y si presentara algún evento diarreico acudir a su centro de salud más cercano para fines de investigación y tratamiento oportuno.