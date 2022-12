Imponen 30 años a hombre incendió a su ex pareja

Valverde, RD

El Tribunal Colegiado de Valverde dictó 30 años de prisión contra un hombre acusado de incendiar a su ex pareja y la madre de esta en Boca de Mao.

El hombre identificado como Henry Rafael Vásquez, conocido como el Rubio, quien el pasado 2 de julio de 2021 llegó a la vivienda Janet Altagracia González y Altagracia López, y les hechó gasolina a las damas y posteriormente les lanzó un fósforo provocándoles quemaduras de segundo y tercer grado.

El hombre fue condenado también al pago de 2 millones de pesos como indemnización a las víctimas, que estuvieron representadas por el ministerio de la mujer.

“Porque me da vergüenza salir por ahí y todo el mundo mirándome, cómo tú crees que voy a ir a la universidad y voy a salir y la gente mirándome a mi, eso a mi me duele porque yo no era así. Yo no tengo ganas ni siquiera de seguir estudiando “, explicó al tribunal Janet Altagracia González, la ex pareja.

El fiscal Aneudy Tejada se manifestó conforme con la decisión del tribunal.

El hombre deberá cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Valverde.