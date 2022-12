ONE informa de pagos a trabajadores tras constantes quejas

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Ante las protestas de empadronadores, supervisores y encargados de polígonos que trabajaron en el Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda (XCNPV), la Oficina Nacional de Estadística (ONE), a través de su boletín censal No. 19, informó que se cargaron un total de 128,000 pagos para las compensaciones de viáticos de capacitaciones, honorarios empadronadores y supervisores del proceso de levantamiento, correspondiente al 14 de diciembre.

El 95% de los pagos han sido cobrados, lo que equivale a 121,849 que se han realizado. Un total de 6,949 pagos se encuentran disponibles para cobrar y 2 están en tránsito, según la ONE.

También, la institución pública comunicó que hasta el momento ha atendido “de manera presencial” 2,390 personas, mientras que por vía telefónica un total de 8,398 personas fueron contactadas para informarles que su pago “esta disponible”.

Reclamos en Santiago

Encargados de polígonos de diferentes localidades de la provincia Santiago, se concentraron ayer en el parque Duarte, frente a la Gobernación de esta ciudad, en reclamo del pago de viáticos y otros honorarios prometidos por la ONE.

Los ciudadanos señalaron que, a casi un mes de haber concluido con los trabajos, aun “no reciben el dinero ganado por sus labores”.

El grupo de manifestantes denunció que a más de 200 personas que trabajaron como encargados, la ONE le adeuda unos 115 mil pesos a cada uno, sin incluir algunos empadronadores que no se les ha completado el pago prometido.

Proceso de honorarios y soportes técnicos

Con un total de trece procesos para el pago a encargados de polígonos y soportes técnicos, la ONE notificó, por medio del boletín censal No. 19 que la etapa donde se encuentran los honorarios corresponde con la “revisión al sistema de información financiera para aprobación de la Contraloría General de la República”, proceso No. 8.

Por su parte, el equipo de soportes técnicos se encuentra en la etapa de “carga al sistema de información financiera para aprobación de la Contraloría General de la República”, proceso No. 9.

La ONE advirtió que el proceso puede durar hasta “tres meses” a partir de la solicitud de no objeción al Ministerio de Administración Pública (MAP), debido a que los tiempos en cada uno de los organismos reguladores “pueden variar”.