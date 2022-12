Legisladores piden abrir el Centro de Rehabilitación Psicosocial y modificar la ley de Salud Mental

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

Ante los recientes acontecimientos que involucran personas con trastornos mentales, diversos legisladores han propuesto la reapertura de hospitales o centros psiquiátricos cubiertos por el Estado.

Sumado a esto, el senador Franklin Peña, reiteró que es necesaria la modificación a la Ley de Salud Mental, la cual no ofrece protección ni seguimiento a personas con trastornos.

Sobre esto último, el legislador recordó que no "no se puede meter preso a una persona que no está en sus cabales" y que si es detenido lo sueltan al poco tiempo.

"Los detienen unos días y vuelve a las calles porque los familiares no tienen como pagar los tratamientos y retenerlos en sus casas", expresó.

Para manejar este problema, explico que también se debe modificar la Ley de Salud Metal, lo que permitiría abogar por un mayor tratamiento a enajenados mentales que circulan con libertad en las calles.

"En San Pedro de Macorís hay una persona llamada "El Rapidito", que tiene trastornos mentales, y en el último año ha matado 2 personas y ahora vemos este caso de fue una persona con trastorno psiquiátrico que lanzó una piedra y mato otro".

"Abrir el '28' de nuevo"

Sumado a la modificación de la ley, varios legisladores han propuesto la reapertura de un centro psiquiátrico o el Centro de Rehabilitación Psicosocial, el antiguo "28" que era considerado un "manicomio".

No obstante, otros legisladores han abogado porque se abra un nuevo hospital, en una diferencia localización, y no retomar el “28”.