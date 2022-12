Extensión Línea 1 del Metro no arranca en Villa Mella

Laura Castillo

Santo Domingo, RD.

Algunos residentes y propietarios de negocios del sector Punta en Villa Mella, mostraron ayer su preocupación por la extensión de la Línea 1 del Metro Santo Domingo que será edificada justamente sobre espacios donde actualmente hay viviendas o funcionan comercios.

Las paredes marcadas con letras y números de color rojo imperan a lo largo de la calle denominada 28, de izquierda a derecha con algunas excepciones en las misma edificaciones, debido a la trayectoria que tendrá el medio de transporte dotado de vagones. En estos lugares algunos empleados, inquilinos y dueños de negocios en su mayoría, están en el “limbo” en cuanto a la fecha exacta en la que iniciará el proyecto, sin embargo, su inquietud crece al saber que serán afectados directamente.

Poco movimiento

La construcción de esta nueva extensión tenía previsto iniciar a finales de este año, según informó el departamento de comunicaciones de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) a este medio en junio.

Supuestamente la obra se edificaría en 12 meses y sería terminada a finales del 2023 o a principios del 2024, no obstante, en el entorno solo lucen las paredes identificadas sin ningún tipo de movimiento de obreros y maquinarias.

Durante un recorrido un equipo de LISTÍN DIARIO conversó con Bienvenido de la Cruz, propietario de una pequeña caseta donde vende libros, ropa y algunos productos alimenticios como parte del sustento del día a día.

Expresó que aproximadamente hace 20 días un personal específico marcó su local pero que no sabe ni el día ni la hora en la que comenzarán a construir el metro, ya que nadie se ha acercado allí para hacer “negociaciones”.

En puntos

No saben qué hacer

“Ellos no han venido hacer negociaciones. Yo espero un acuerdo donde pueda seguir evolucionando porque aquí yo vendo hasta zapatos”, dijo De la Cruz, quien tiene mucho tiempo en el lugar y está preocupado porque no sabe dónde establecerá su negocio.