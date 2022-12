Residente mata a asaltante en el ensanche Espaillat

José Johan Estévez

Santo Domingo, RD.

Sigue ahí ladrón, te fuiste pa` el infierno”, vociferaba un residente del sector ensanche Espaillat, donde cayó abatido un hombre que intentó asaltar la Compraventa Alexandra, ubicada en la avenida Albert Thomas.

El fallecido de 28 años fue identificado como Luis David Luciano García, quien aparentemente pretendía escapar con uno de sus compañeros de atraco y en el acto recibió varios disparos de una persona todavía no identificada.

Según describen testigos del acto, cuando García cayó uno de los que delinquía con él “se devolvió” para tomar las prendas robadas en la casa de empeño y dejó al joven tendido en el pavimento.

De acuerdo con el testimonio del seguridad del negocio, Herison Ramírez, varios desaprensivos entraron al local alrededor de las 10:00 de la mañana, lo encañonaron y lo golpearon en la cabeza.

Asimismo, Ramírez indicó que fue despojado de su arma de reglamento y sus documentos de identidad.

“Me quitaron mis documentos y la escopeta, me encañonaron y me tiraron al piso, no pude ver a nadie… Cuando te tiran al piso usted no ve nada”, expresó Ramírez, quien agregó que en ese momento estaba con otras personas trabajando en el lugar.

Cuando periodistas del LISTÍN DIARIO llegaron al lugar de los hechos, el vigilante tenía un golpe en la cabeza y estaba envuelto en sangre.

Las personas estaban tensas y preocupadas por lo sucedido. En la escena también se observó un casquillo que fue guardado por la Policía para estudiarlo.

Patrullaje por cuadrantes

A principios de diciembre la Policía Nacional inició el patrullaje por cuadrante en sectores del Distrito Nacional para lograr un mayor control y protección de la ciudadanía.

Los residentes del Ensanche Espaillat confirmaron a este medio que a pesar de que la Policía patrulla por el sector frecuentemente, los actos delictivos continúan.

Según ellos la Policía está cumpliendo con el patrullaje por cuadrantes, pero los delincuentes lo vigilan y cuando se van ellos llegan “para hacer sus fechorías”.

“La policía está pasando mucho, pasa una guagua azul, pasa otra y pasan los guardias y en motores”, relataron.

Además, dijeron que cuando encuentran a una persona delinquiendo en el barrio, lo golpean como forma de hacer justicia con sus propias manos.