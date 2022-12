Sólo hay 25 copias del acto conclusivo y de las pruebas para 70 imputados en el caso Falcón

Indira Vásquez

Santiago, RD

Dos meses después de que el Ministerio Público depositara la acusación en la Operación Falcón, que se supone debía contener una copia del acto conclusivo y de las pruebas para cada uno de los 70 imputados y para sus abogados, algo falló.

El magistrado Cirilo Salomón afirmó que sólo puede notificar a menos de la mitad de los imputados.

"El tribunal cuenta hoy aquí con 25 escritos acusatorios, sin las pruebas, nos podemos poner de acuerdo para notificarles de forma digital al resto, sino organizamos para sacar la copias y notificarles", afirmó Salomón.

Planteó también que las pruebas que se están digitalizando y organizando, pero que estarían disponibles de forma digital para los abogados, no así físicamente.

El juez especificó que podría notificar parcialmente las pruebas dependiendo del interés de las partes.

"No a todos los imputados les interesan las mismas pruebas porque si no lo vinculan, no son de su interés", explicó Salomón.

Ante este planteamiento los abogados reaccionaron afirmando que la acusación debía notificársele físicamente a cada uno de los imputados.

"Si el ministerio tuvo la valentía de imputar a tantas personas debe de tener la misma responsabilidad de notificarle a cada persona cada una de las pruebas en su contra, hemos solicitado informaciones a la secretaría y nos dicen que está prohibido dar informaciones sobre el caso Falcón", explicó la defensa de Harington José Mosquea.

"El Ministerio Público al día de hoy todavía no se han notificado todos los medios de prueba, a pesar del tiempo que ha transcurrido aún no están listos para notificar las partes y la secretaría se hace cómplice al permitir que esto pase", afirmó uno de los abogados.

Ante este planteamiento los representantes legales de María Olimpia Tavares recusaron al juez Salomón porque entienden que su imparcialidad está comprometida en este caso. La mayoría de los abogados de las partes se sumaron a la recusación al juez.

La Corte de Apelación tiene tres días, de acuerdo a la legislación dominicana, para decidir la recusación en el caso Falcón, y saber si será el juez Cirilo Salomón quien conocerá o no la audiencia.