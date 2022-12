Tobías Crespo asegura no le quitaron la visa estadounidense y se queja de una “campaña de calumnia y falsedades”

Redacción Digital

Santo Domingo, R.D.

El diputado por la Circunscripción No. 2 del Distrito Nacional, Rafael Tobías Crespo Pérez, aseguró que no le han quitado la visa de los Estados Unidos en respuesta a los rumores que han circulado en los últimos días sobre que se la habían "denegado" por supuestamente recibir sobornos de la administración pasada.

“En el ejercicio de mi rol constitucional de legislador, he criticado varios aspectos del presupuesto y de otras leyes presentados por el gobierno en el Congreso. La repuesta ha sido una campaña de calumnia y falsedades contra mí en las redes sociales por bocinas digitales del 'go'. Parte de la calumnia ha sido decir que me han quitado la visa: FALSO”, publicó en su cuenta de Twitter junto a una fotografía de su visado.

El diputado dijo que espera que los responsables se disculpen por las calumnias o, de lo contrario, serán sometidos a la justicia “por difamadores”.

De igual manera, manifestó su preocupación “por la intolerancia y arbitrariedad que implica atacar a un legislador opositor porque el mismo sea crítico con el gobierno.”

Crespo indicó que no dejará el tema ahí, ya que lo piensa llevar hasta las últimas consecuencias. “Quienes desde las sombras ha patrocinado esta acción cobarde que se preparen para las consecuencias”, agregó.

En el ejercicio de mi rol constitucional de legislador, he criticado varios aspectos del presupuesto y de otras leyes presentados por el gobierno en el Congreso. La repuesta ha sido una campaña de calumnia y falsedades contra mí en las redes sociales por bocinas digitales del go — Tobias Crespo (@TobiasCrespo) December 8, 2022

Presupuesto General del Estado para el 2023

El pasado jueves el Congreso Nacional convirtió en ley el Presupuesto General del Estado para el año 2023 con erogaciones por un monto de un millón de millones cuatrocientos setenta y nueve mil ciento diecinueve millones ciento noventa y nueve mil setecientos setenta y un pesos dominicanos (RD$1,479,119,199,771).

Luego de que el Senado aprobó de urgencia y en dos lecturas consecutivas la iniciativa, el presupuesto se convirtió en ley y pasó al Poder Ejecutivo.

Los voceros de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo, Yván Lorenzo y Dionis Sánchez mantuvieron firme con su reclamo de modificar varias partidas y, por tanto, votaron en contra.

Entre las modificaciones de ambos legisladores estaban la eliminación de varios artículos del proyecto, y una distribución del dinero entre varias provincias, porque se redujeron las partidas al menos a 15 de ellas.