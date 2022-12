Papichulo: "Tres de mis empresas son las que fueron citadas hoy en el caso Falcón"

Indira Vásquez

Santiago de los Caballeros

Amado de la Cruz Morales, conocido por su personaje de Papichulo en el programa El Vacilón de la Mañana, de la emisora La Mega de Nueva York, hermano de Juan José de la Cruz Morales, extraditado a Estados Unidos por el caso Falcón fue uno de los que hoy compareció ante el Quinto juzgado de la Instrucción de Santiago.

"Yo fui citado hoy porque tengo tres empresas que el Ministerio Público vincula al caso Falcón, pero hoy yo traje toda mi documentación que prueba la legalidad de las empresas", explicó De la Cruz Morales.

Aseguró que el único vínculo que tiene con el caso Falcón es su relación familiar, con el que de acuerdo al Ministerio Público es el brazo operativo de la red de narcotráfico.

"En el día de hoy tampoco se me notificó ninguna acusación, por lo tanto, no sé qué alegan las autoridades, yo me presenté aquí porque no tengo nada que esconder y vine a dar la cara por mis negocios", concluyó.

Los abogados de la defensa de María Olimpia Tavárez, otra de las implicadas, recusaron al magistrado Cirilo Salomón, del Quinto juzgado de la Instrucción y se espera que en los próximos tres días se falle al respecto, para ver si el magistrado continúa con la audiencia o se la designan a otro juez.