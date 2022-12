Recusan juez de Falcón sin que sea notificada la acusación

Indira Vásquez

Santiago, R.D.

La audiencia preliminar de la Operación Falcón inició conociendo primero la revisión de la medida de coerción contra 4 de los imputados y ratificando la prisión preventiva contra Yanna Iris Maldonado, Víctor Elpidio Altagracia Paulino y Lenin Bladimir Torres Bueno.

El juez fue recusado por los abogados de José Alejandro De la Cruz Morales, hermano del presunto brazo operativo de la Operación Falcón, por supuesta parcialidad con el Ministerio Público.

Luego se inició el conocimiento de la audiencia preliminar en la cual el juez Salomón expresó que, a pesar de que son 70 imputados, sólo el tribunal contaba con 25 escritos acusatorios y que el resto se les podría notificar de forma digital.

El magistrado Salomón planteó también que, 2 meses después de depositado la acusación en el caso Falcón, las pruebas se están digitalizando y organizando, pero que estarían disponibles de forma digital para los abogados, no así físicamente.

El juez Salomón afirmó además que podría notificar parcialmente las pruebas dependiendo del interés de las partes.

"No a todos los imputados les interesan las mismas pruebas porque si no lo vinculan, no son de su interés", explicó Salomón.

Ante este planteamiento, los representantes legales de María Olimpia Tavares recusaron al juez Salomón porque su imparcialidad está comprometida en este caso, la mayoría de los abogados de las partes se sumaron a la recusación al juez.

"Si el ministerio tuvo la valentía de imputar a tantas personas debe de tener la misma responsabilidad de notificarle a cada persona cada una de las pruebas en su contra, hemos solicitado informaciones a la secretaría y nos dicen que está prohibido dar informaciones sobre el caso Falcón", explicó la defensa de Harington José Mosquea.

"El ministerio público al día de hoy todavía no se han notificado todos los medios de prueba, a pesar del tiempo que ha transcurrido, aún no están listos para notificar las partes y la secretaría se hace cómplice al permitir que esto pase", afirmó uno de los abogados.

La corte tiene 3 días, de acuerdo a la ley, para decidir en la recusación en el caso Falcón.