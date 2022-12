Vestimentas que no se aceptan en lugares solemnes

Cayena González

cayena.gonzalez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

A propósito del comunicado que emitió el Teatro Nacional, aclarando el código de vestimenta requerido para acceder de sus instalaciones, el equipo del Listín Diario confirmó las reglas de vestuario requeridas en algunas instituciones de importancia en el país.

Debido al revuelo causado por a las restricciones del aviso, se recopiló información sobre las formalidades de vestimenta del Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia, la Catedral Primada de América, el Congreso Nacional y algunos centros culturales y de entretenimiento.

Con respecto a la vestimenta protocolar, la Suprema Corte de Justicia indicó que para acceder a sus instalaciones deben utilizar camisas, blusas o camisetas con mangas medias o largas. No se permite la ropa de tirantes o escotada, al igual que los pantalones cortos o bermudas.

También manifestó que es posible ingresar en tenis y que estos reglamentos aplican para visitantes, prensa o para ingresar a las audiencias. Mientras que en la Catedral Primada de América, los atuendos dependen de la actividad. Si es una visita turística es permitido acudir a las instalaciones con gorras, sandalias, chancletas y bermudas, siempre que sea por debajo de las rodillas. En caso de que la vestimenta no se adecue, le facilitan pareos.

No obstante, si el evento se trata de una misa o una boda no se permitirá ingresar con las cachuchas, tampoco blusas o camisetas sin mangas, ni ropa corta. Asimismo, no se admitirá entrar con franelas, sandalias o chancletas, aunque sí con tenis.

Según nos comentó la recepcionista de la Catedral, estas restricciones aplicables en caso de misa, se deben a que es una actividad solemne, por lo que la vestimenta debe ser más formal.

En cuanto al Palacio Nacional, exigen vestimenta formal, camiseta con mangas y cuello, tanto en hombre como mujeres. Se solita también que se eviten escotes pronunciados, pantalones rotos y vestidos o faldas cortos.

Asimismo, en el Congreso Nacional prevalece el código de vestimenta formal, principalmente en la sesión de trabajo de los legisladores y por reglamento. Hay dos ocasiones en el año en que todos coinciden en la vestimenta, los 27 de febrero, día de rendición de cuentas, los legisladores van vestidos de negro.

Mientras que los 16 de agosto, cada cuatro años, por el traspaso de mando, los legisladores, y asistentes, utilizan trajes o vestimentas formales color blanco.

En la Cámara Baja existe un Manual de Procedimiento Legislativo y la Normativa Protocolar que establece la vestimenta que deben utilizar los diputados para ir a las sesiones del pleno. El capítulo IV del funcionamiento de la Cámara de Diputados, en su numeral 3 de las sesiones del Pleno y sus generalidades, indica que “para asistir a las sesiones del Pleno se requiere vestimenta formal. Para el hombre traje formal, camisa, corbata y zapatos; y para la mujer, traje de chaqueta o vestido con largo debajo de las rodillas, traje sastre, chaqueta y cartera”.

También indica que los hombres no deben asistir a la Cámara Baja con aretes ni sombreros.

En restaurantes como Central Gastronómica requieren de un código de vestimenta semiformal de acuerdo con las directrices de la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), por lo que deben evitar, en el caso de los hombres: pantalones cortos, jeans rotos, franelillas de tirantes, gorras y sandalias.

Mientras que a las mujeres no se les permite usar escotes muy pronunciados o vestimenta excesivamente corta.

Por el momento Aderes no nos confirmó los pormenores de su código de vestimenta o los restaurantes que requieren formalidades en los atuendos.