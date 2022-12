Directora de la ONE: Adquisición de tabletas para el X Censo Nacional fue transparente

Santo Domingo, RD

La directora de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Miosotis Rivas, aseguró este domingo que la compra de las tabletas usadas para el X Censo Nacional de Población y Vivienda fue transparente, luego de una resolución emitida Compras y Contrataciones sobre supuestas irregularidades en la referida adquisición.

“Lo transparentamos, o sea, Compras y Contrataciones se da cuenta de eso porque nosotros lo dijimos en nuestro informe. No fue que ellos fueron a hacer una investigación a la ONE”, precisó Rivas, quien especificó que lo que señalan son errores técnicos que para nada tienen que ver con irregularidades.

Indicó que los pliegos que hicieron “son un modelo para entender que el Estado, no necesariamente tiene que comprar barato, sino lo mejor al mejor precio”, estableciendo en el mismo 31 criterios que se ordenaban, según así los cumplían, de mayor a menor entre los participantes.

“Las de 31 criterios competían con las de 31; pero ninguna empresa se podía ganar más de un lote. Nosotros estábamos comprando más de 34 mil tabletas y cada lote era de 6,350… No podías especificar marcas, y eso es importante”, señaló.

Al ser entrevistada en el programa “Reseñas”, emitido por Entelevisión, dijo que al final se adjudicaron cinco lotes de tabletas totalmente diferentes, en los cuales hubo una empresa que ganó dos.

“Una de las cosas que decía el pliego, y eso está publicado porque todo es transparente, es que las tabletas tenían que ser a prueba de agua… Es una inversión del Estado, por lo que pedimos muestras, porque en el papel puedes decir de todo y había que hacer la prueba de sumergirla en el agua; la prueba del polvo, la de si se te caía”, puntualizó.

También aseguró que lo que dice Compras y Contrataciones es que no se puso en el pliego que se iban a hacer esas pruebas, pero “las pruebas se la hicimos a todas las tabletas que llegaron, no a una en particular”.

Añadió que hay un principio que está en las normativas de las compras que contempla la debida diligencia.

“Yo no puedo hacer una inversión como la que estábamos haciendo para el Estado y decir ´yo vi en la página web que decía que esta tableta se sumerge en el agua´, ¡no puedo hacer eso!... hicimos esa debida diligencia y es ahora lo que se entiende que no debió hacerse porque no estaba en los pliegos… creo que actuamos tomando en cuenta adquirir lo mejor para el Estado”, dijo.

¿Por qué es importante un censo?

La directora de la ONE explicó que un censo poblacional es importante porque permite planificar, no solo al Gobierno, sino a las empresas y a las personas, al obtener información sobre las personas, los hogares y las viviendas y, así incidir en la calidad de vida a través de las políticas públicas.

“Uno de los proyectos y procesos en los cuales los gobiernos no deberían escatimar es en trabajar e invertir en la recolección de datos en sentido general, ya sea en censos o encuestas, para el fortalecimiento de registros administrativos porque te van dando ese camino”, explicó Miosotis Rivas.

Detalló que los gobiernos se van trazando metas, y es a través de la información que se puede ir monitoreando para luego evaluar las políticas públicas que se diseñan.

Sobre cómo se estructuró el proceso del censo, explicó que los mismos tienen un promedio de planificación de cinco años y que, por ejemplo, en la ONE empezaron la planificación en el 2016, desde donde se partió a la elaboración del proyecto de inversión pública, revisión de las dos últimas boletas de los últimos procesos similares para comenzar a diseñar lo conceptual.

Prosiguió explicando que, luego de esto, se pasa al proceso cartográfico que comenzó en el 2018, donde se levantan todas las edificaciones porque se procede a diseñar el proceso de terreno en base a la vivienda para cada empadronador.