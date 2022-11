Protestan en Santo Domingo Norte por escasez de agua

Sauro Scalella

Santo Domingo, RD

Moradores del Residencial Bienaventuranzas, ubicado en la avenida Jacobo Majluta, calle Penetración, se quejaron debido a la falta de suministro de agua que no llega a sus hogares.

Los inquilinos del condominio, a quienes le aseguraron la provisión de agua las 24 horas del día, reclamaron tener dos años sin recibirla como estaba estipulado en el contrato previo a la realizar sus mudanzas.

“Aquí se compró con agua permanente y no llega. No nos están dando el servicio. Nada más llega dos horas en la mañana, una hora en la tarde y dos horas de 6:00 a 8:00 de la noche”, protestó Eunice Camilo, inquilina en uno de los residenciales.

Los condominios disponen de un tanque que les provee agua a los diferentes residentes, sin embargo, según la inquilina este “no da abasto” conforme a la cantidad de hogares que hay.

“Tenemos un tanque que le da agua a todo el residencial. Por esta razón nos dan el agua por horas”, indicó Camilo, quien vive con su esposo, sus tres hijos y una hermana.

“Cuando yo me mude hace cinco años nos daban agua permanente, luego de que comenzaron a construir más residenciales nos han quitado el agua y poco a poco ha ido reduciendo”, añadió.

Referente al tanque de agua, este se encuentra en estado de “mantenimiento” bajo la dirección de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).

Según Marino de los Santos, encargado de la obra, el proceso para cuidar y conservar el tanque lleva “15 días” y no sabe en qué tiempo va a concluir.

Respecto al motivo del mantenimiento, de los Santos explicó: “El tanque está pinchado y hay que quitarle la pintura para saber por dónde bota el agua”.

No les permiten tener tinacos

Las quejas por parte de los moradores se extienden ya que los residenciales donde viven, no está autorizado tener tinacos como opción para almacenar agua en vista de que la misma no sea suministrada por el tanque correspondiente.

“Porque el agua es 24 horas no nos permite tener tinacos. Además, el residencial no está apto para tenerlos”, señaló una de las residentes, quien no quiso ofrecer su identificación.