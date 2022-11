Comandante general del Comando Sur de los Estados Unidos se encuentra en RD

Llegó la noche de este lunes a República Dominicana la comandante general del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), Laura Richardson.

La información publicada por la misma cuenta oficial de Southcom, en un mensaje detallando que la llegada se realiza para visitar la misión humanitaria del buque hospital USNS Comfort, el cual se encuentra en el país para brindar atención médica totalmente gratuita en varios puntos del país.

Asimismo, explican que la visita es para discutir la asociación entre EE. UU. y República Dominicana.

“#SOUTHCOM La Comandante General Laura Richardson está en República Dominicana para visitar la misión humanitaria #ContinuingPromise de #USNSComfort y #ContinuingPromiseonarios de seguridad para discutir la asociación entre EE. UU. y #DominicanRepublic”, explica la publicación en la cuenta de Twitter.

Richardson llegó al país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez, en un avión del gobierno de Estados Unidos.

