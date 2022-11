ONE explica procedimiento para colocación de etiquetas en viviendas durante el censo

Redacción digital

Santo Domingo, R.D.

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) explicó que si los empadronadores agotan todo el protocolo de visitas y no coincide con el informante o este no desea otorgar información, se procede a colocar la etiqueta, quedando empadronada la vivienda en la categoría de ocupada con personas ausentes, lo que también aplica para aquellas casas en construcción con fase de terminación.

Según lo establecido en la estrategia del levantamiento para conseguir la entrevista directa, los empadronadores han sido capacitados para realizar mínimo tres visitas en días y horarios diferentes.

De igual manera, el personal de empadronamiento puede dejar su número telefónico para ser contactado, en caso de ser necesario, y coordinar la entrevista, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde o dejar la boleta censal impresa al informante para aplicar el “autoempadronamiento”, boleta que se recogería más adelante.

La institución recordó, además, que los objetivos detrás de las visitas del personal son levantar información de la población del país y levantar datos relativos a las características de las viviendas y los hogares dominicanos.

Desde el 24 de noviembre la ONE se encuentra en proceso de verificación del levantamiento y calidad de los datos, con el cual se podrá identificar si hay un gran número de viviendas censadas con la categoría de “ocupadas con personas ausentes”, para proceder a una recuperación de la cobertura previo a la aplicación del protocolo de cierre.

Se recuerda que el personal de empadronamiento que visita las viviendas durante este X Censo Nacional de Población y Vivienda, #XCNPV, lo realiza con dos (2) objetivos@miosotisr @mineconomiard @comunicaciondo pic.twitter.com/RI7Q2sChk2 — Oficina Nacional de Estadística (@ONERD_) November 27, 2022