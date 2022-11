Miguel Tejada narró hace 2 años cómo comenzó a perder su fortuna

Santo Domingo, RD

Miguel Tejada, expelotero de Grandes Ligas y de las Águilas Cibaeñas, contó que por malas asesorías comenzó a perder parte de la fortuna que obtuvo en el béisbol.

La revelación la hizo en mayo de 2020, durante una entrevista en el programa Buena Noche TV con Nelson Javier (El Cocodrilo).

En el conversatorio con “El Cocodrilo” Tejada narró que tuvo asesores por parte de una compañía americana en Dallas y que estos cumplieron con su trabajo, sin embargo, agregó que “gente que no fueron buenos” le causaron pérdidas.

“Mucha de esa gente me decía compra esto, compra aquello, que eran compras que no debía hacerlas en su momento”, manifestó el expelotero, quien actualmente está detenido por acusación de emitir cheques sin fondo y en espera de audiencia.

Tejada reflexionó en 2020 sobre las inversiones que deben hacer los profesionales del béisbol. “Yo creo que nosotros los jugadores cuando estamos jugando béisbol tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con invertir, especialmente en República Dominicana porque no tenemos el momento ni el tiempo para cuidar eso”.

Agregó que “si no tenemos una gente de confianza que te cuide lo tuyo, un familiar que se preocupe por lo tuyo, es mejor no hacer la inversión porque siempre va a ser un fracaso al final, eso a mí me pasó”.

Admitió que compró cosas a un precio y posteriormente tuvo que venderlas a un precio más barato.

Acusación

Tejada fue arrestado el pasado jueves en el aeropuerto Internacional de Las Américas, mientras se disponía a salir del país hacia Estados Unidos.

Ayer Héctor Soto, quien acusa a Tejada, recusó al juez que conocería la audiencia alegando que el motivo detrás de la recusación se debió a que hace 11 años los padres del juez, en el ejercicio de la profesión de abogado, representaron una empresa que “tuvo un litigio en contra de esa persona”.

La recusación será enviada a la Suprema Corte, quien tomará la decisión en los próximos días de cuando se conocerá.

Sobre Tejada existía una orden de captura por una acusación de presuntamente emitir cheques sin fondo. Fue justamente este motivo por el cual, en el año 2019, fue condenado a un año de prisión suspendida.

También en ese proceso judicial, Tejada fue condenado a pagar 3.5 millones de pesos por el costo del proceso y 200,000 pesos de indemnización.