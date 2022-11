País no ha tenido un día sin Covid desde marzo 2020

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

República Dominicana tiene dos años, ocho meses y 24 días con registros diarios sistemáticos de nuevos contagios del virus del Covid-19, período en que el virus ha mantenido un comportamiento epidemiológico basado en picos, mesetas y baja incidencia.

Desde que se notificó el primer caso del virus, el primero de marzo del 2020 a la fecha, el país no ha tenido nunca un día donde no se hayan notificado nuevos casos del virus y alguna hospitalización a causa de la enfermedad que genera su infección, aunque desde hace más de cuatro meses no notifica oficialmente ningún fallecimiento.

En la actualidad, el país registra un incremento de casos del virus, cuyo epicentro es el Distrito Nacional, que notifica 357 casos activos; 162 casos en Santo Domingo y 29 Santiago de los Caballeros.

Cifras últimas 24 horas

Ayer se notificaron 200 nuevos casos del COVID-19, con una positividad diaria de las muestras procesadas de 12.28% y la acumulada de las últimas cuatro semanas se estableció en 2.29%, con una clara tendencia de incremento.

Los casos activos del virus se colocaron ayer en 888, pero las hospitalizaciones se mantienen en baja, notificando el sistema ayer 13 pacientes en camas regulares y uno en cuidados intensivos, según el boletín epidemiológico número 979 emitido ayer.

Un total de 2,424 muestras se procesaron en las últimas 24 horas, 1,431 PCR y 993 antigénicas. De esas pruebas, 1,629 se realizaron por primera vez y 795 fueron subsecuentes.

De 20 a 50 años

El grupo de edad que está presentando mayor contagio actualmente es el de 20 a 50 años, sobre todo en la franja de 20 a 30 años, siendo los mayores de 60 los que menos casos presentan, según los registros del Ministerio de Salud Pública divulgados por el director Nacional de Epidemiología, Ronald Skewes.

En torno a las variantes circulantes, informó que se secuenciaron 46 muestras, donde se detectaron las subvarianes de ómicron BA.2 en un 30%; BA.4 en un 9% y BA.5 en un 37%, siendo esta última la predominante actualmente.

Semanas atrás la subvariante que predominaba en el país era la BA.4.

Incidencia en región

El representante local de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Olivier Ronveaux, destacó el incremento que están teniendo los casos del Covid-19, influenza y sincitial en diferentes países de la región, que son tres virus distintos, pero con síntomas respiratorios.

Dijo que el Covid ha tenido un incremento de un 17% en la región en las últimas semanas. Instó a la población a vacunarse contra el coronavirus y la influenza, las cuales están disponibles en el país.

En torno a las acciones que desarrolla República Dominicana para la prevención y respuesta del cólera, destacó que ese organismo está apoyando al país y que ayer entregó pruebas rápidas para diagnosticar en el terreno la enfermedad, las cuales fueron llevadas a la zona fronteriza y que también ha entregado medicamentos que se utilizan en la prevención.

Los primeros casos de Covid se detectaron a escala mundial en diciembre de 2019, en la ciudad Wuhan, en China, y desde allí la pandemia se extendió rápidamente al resto del mundo.

Sepa Más

Comportamiento Del SARS COV-2

Contagios.

Desde que irrumpió la enfermedad en el país, en marzo de 2020 hasta la fecha, se han contagiado 648,914 y 643,642 se han recuperado de la enfermedad.

Descartados.

Un total de 3,080,756 casos de Covid-19 han sido descartados mediante 3,729,670 pruebas aplicadas en el país.

Vulnerables.

La cifra de muertos por Covid se mantiene en 4,384 y, de esa cantidad, un 24.61% padecía hipertensión y 15.90% diabetes como co