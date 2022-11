Madre del Bronco del Cibao: “Yo estoy muerta en vida”

Marvin Beltré

San Francisco de Macorís, RD.

La madre del asesinado luchador Starlin Jaquez, conocido como el Bronco del Cibao, se presentó este lunes ante la Comandancia Regional Nordeste de la Policía Nacional para exigir a las autoridades esclarecer la muerte de su hijo y dar con el paradero de los responsables.

“Yo lo único que quiero es que se me investigue el caso, porque esto no se va a quedar impune. Me quitaron lo más lindo de mi vida, que fue el amor de mi vida. Yo estoy muerta en vida”, declaró Severina Jaquez, madre del fallecido luchador.

La madre descartó que el móvil del crimen se tratara de un “lío de faldas”, más bien, por alguna situación ocurrida en el pasado. Asimismo, bajo llanto, pidió a las autoridades correspondientes profundizar la investigación en torno al suceso y apresar a los que participaron en el homicidio del destacado luchador.

También hizo un llamado al presidente de la República en relación su promesa de acabar con la delincuencia.

El suceso ocurrió el pasado miércoles 16 de noviembre, cuando el legendario miembro de la lucha profesional dominicana se dirigía a su gimnasio en la Avenida Libertad, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

En un video captado por cámaras de seguridad de los alrededores, se observa cuando varios individuos se encuentran fuera del vehículo estacionado en la calle donde se ubica “El Bronco Gym”, en espera de la llegada de Jáquez, e inmediatamente este se desmonta, proceden a dispararle y emprenden la huida.

El cuerpo del célebre luchador presentó al menos cinco heridas de bala, y estuvo tendido en el suelo hasta aproximadamente las 10:00 de la mañana, cuando las autoridades de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizaron los levantamientos de lugar.