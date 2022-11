Celso Manrrazini pide construir 10,000 pisos para casas en 1 año y no en 3 como está planificado

Laura Castillo

Santo Domingo, RD.

Celso Marranzini, miembro de la directiva de “Hábitat para la Humanidad”, consideró este lunes que la República Dominicana tiene la capacidad de cambiar las condiciones de vida de los ciudadanos que aún viven sobre pisos de tierra.

Al presidir un encuentro junto al presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, se dieron detalles de los remozamientos que se proyectan realizar a hogares dominicanos.

Marranzini dijo que un 40% de los dominicanos viven en casas con pisos de tierra.

“Nosotros no podemos seguir viviendo en La Romana, Punta Cana, Jarabacoa, Constanza… Nosotros tenemos que vivir en el país, un país de tremendas necesidades, donde un 40% de los dominicanos duermen en piso de tierra y una choza de madera vieja y de zinc”, detalló.

Señaló que construir 10,000 pisos en tres años le parece un tiempo “extremadamente largo”.

“Yo quisiera que esos 10,000 pisos se hagan en un solo año, y yo no veo porqué no, si nosotros somos el país de mayor crecimiento. Estamos en un gobierno de oro, no pueden hacer eso: que al finalizar el 2023 hayamos terminado los 10 mil pisos”, expresó.

El programa denominado “Un Piso para Jugar” es un proyecto que se desarrolla junto a una fundación internacional.

Está dirigido a países de América Latina incluyendo a República Dominicana donde se construyen suelos de cemento a ciudadanos que viven sobre pisos de tierra.

También enfatizó en que disminuir estos índices de pobreza es un trabajo que tienen que componerlo y apoyarlo ya que desde el primer día, el presidente Luis Abinader, dijo que esa era una de sus metas, la cual consideró como “una meta de todos”.

“Nosotros no podemos vivir en una casa segura, mientras miles y miles viven en condiciones contrarias. Señores, como les cambia la vida ver esas sonrisas, la felicidad de los niños", reflexionó.

El presidente, Luis Abinader, resaltó al pronunciar su discurso, que este proyecto es una iniciativa internacional que en América Latina tiene como objetivo intervenir hasta 100,000 hogares y en la República Dominicana están trabajando para reemplazar los pisos de tierra de más de 10,000 hogares por suelos en concreto.

Indicó que según el último Censo Nacional de Población y Vivienda de República Dominicana celebrado en el año 2010, de los más de 2.6 millones de hogares contados a nivel nacional, casi 100,000 hogares no tenían un suelo de concreto, principalmente en las zonas rurales del sur y el noroeste de país.

El Jefe de Estado, expresó que “afortunadamente esos números han ido disminuyendo y en la actualidad tenemos la oportunidad de revertir esos números y terminar de una vez por todas con ese uno por ciento de hogares que aún tienen pisos de tierra en la República Dominicana”.