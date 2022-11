Claude Joseph compara a Abinader con Trujillo por política migratoria

El exprimer ministro haitiano, Claude Joseph, comparó al presidente dominicano Luis Abinader con el dictador Rafael Leónidas Trujillo, tras considerarlo como "racista" y "xenófobo".

"Es un racista que odia a Haití y a los haitianos con todo su corazón. Los actuales abusos a los derechos humanos contra los haitianos son similares a una limpieza étnica. La política racista de Abinader hacia los haitianos solo puede compararse con la de Trujillo", dijo en su cuenta de Twitter (@claudejoseph03).

Durante una visita a República Dominicana, cuando aun era canciller, Joseph le pidió a Abinader cambiar su narrativa racista sobre Haití y los haitianos, pero "cayó en oídos sordos".

"Seguiré denunciando sus políticas racistas y xenófobas hasta que el mundo sepa verdaderamente quién es", señaló Joseph.

No es la primera vez que Claude Joseph pronuncia comentarios similares contra el presidente Abinader. Desde el pasado septiembre el gobierno domincano se le impidió la entrada a territorio dominicano.

El pasado jueves Luis Abinader tildó de irresponsables e inaceptables las declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, de parar las deportaciones de haitianos debido a la "incesante violencia armada y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos".

Como respuesta a ese comunicado, Abinader indicó que "República Dominicana es el país que más ha cargado, que ha sido afectado económicamente mucho más y que ha sido más solidario (con Haití) que todos los otros países del mundo, por lo tanto a República Dominicana no se le puede pedir más", exclamó.

El gobierno dominicano ha repatriado al menos 108,000 haitianos en 2022, más del 50% entre agosto y octubre.

