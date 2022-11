Día Mundial de la Diabetes ¡Buenas Noticias!

Willians De Jesús Salvador

Santo Domingo, RD

El 14 de noviembre está consagrado como “Día Mundial de la Diabetes”. El lema de este año 2022 es “Educar para proteger el Futuro”, por considerar que la educación diabetológica es una herramienta fundamental como parte del tratamiento de los pacientes diabéticos, mejora la calidad de vida y por ende retrasa las complicaciones secundarias crónicas y las complicaciones agudas (hipoglucemias), le permite al paciente actuar preventivamente.

Hay consenso de que la educación diabetológica es un pilar importante en el tratamiento de la Diabetes Mellitus. Las diferentes sociedades especializadas, como la Asociación de Diabetes Americana (ADA) y la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD), desde hace más de una década han establecido que la educación es un derecho que tienen los pacientes diabéticos, y debe ser parte integral del tratamiento en los diferentes sistemas de salud, público y privado.

El método tradicional de educación al diabético ha experimentado transformación con la incorporación de la tecnología, produciendo un gran impacto para lograr los objetivos de prevenir las complicaciones.

En la era pre digital, el equipo de salud reunía a los pacientes dándoles las instrucciones y el material educativo, actualmente se está implementado la educación en tiempo real por videoconferencia o de manera individualizada, cubriendo una población más amplia e igualmente pedagógica, participativas de tipo horizontal en la que se identifican el nivel de conocimientos sobre la enfermedad y las necesidades de orientación del paciente, sobre cambios de estilos de vida, alimentación balanceada, ejercicio y la obligatoriedad del auto monitoreo y el uso de la medicación para el buen control metabólico.

En este sentido hemos conversado con Wilfredo Torres, cofundador de Virtual doc. que es la primera clínica digital y plataforma de telesalud en América Latina, especializada en atención virtual a los pacientes diabéticos, hipertensos y salud mental,

En lo referente a los pacientes con diabetes mellitus, realizan test de bienestar con inteligencia artificial, planes alimentarios, ejercicios personalizados, y educación diabetológica. Este sistema es personalizado, preventivo, predictivo y proactivo, produce más adhesión al tratamiento, por lo tanto, disminuyen las crisis hiperglucémicas.

Un siglo después del descubrimiento de la insulina, podemos asegurar que el tratamiento a los pacientes con diabetes ha experimentado el más extraordinario salto tecnológico, tanto por vía oral e inyectable, en este sentido conversamos con la prestigiosa endocrinóloga Dra. Juana Argentina Jiménez, actual Vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición (SODDEN), quien nos manifestó: “Hoy día disponemos de más tecnología moderna para los pacientes diagnosticados de diabetes, que les permiten empoderarse con el autocuidado y autocontrol, que es el lema de la campaña internacional de concientización de la Federación Internacional de Diabetes (FID).”

La doctora Jiménez Arias, quien es speaker nacional e internacional, precisó, República Dominicana es uno de los países que van a la vanguardia en diabetes y tecnología, ya que cuenta para el monitoreo continuo de glucosa de los sistemas Guardian Connect y el Free Style, que son tecnología de punta para el manejo del control metabólico del paciente y la variabilidad glucémica, esto permite realizar los ajustes del tratamiento y hacer las recomendaciones puntuales sobre alimentación y ejercicios al paciente.

Agregó, debemos destacar que tenemos motivos suficientes para celebrar este nuevo aniversario del Día Mundial de la Diabetes, hay muy buenas noticias, por ejemplo, hoy contamos con un arsenal terapéutico diverso, complejo y completo. Ahora los medicamentos no solo disminuyen la hiperglucemia, que es el Alma Máster de la diabetes, sino, que previenen los eventos cardiovasculares adversos mayores, como muertes cardiovasculares, infarto agudo de miocardio no fatal, accidentes cerebro vasculares, no fatales, hospitalización por falla cardiaca, reducción de microalbuminuria, disminuyen los eventos adversos renales mayores (MARE). Entre las moléculas que han significado la revolución terapéutica en la última década, se refirió a la combinación de la insulina basal y un agonista del receptor de GLP-1, que impacta en la disminución de la glicemia, reducción de la glucosa en ayunas y posprandial, reducción al mínimo de las hipoglucemias, disminución del peso en los obesos o pacientes con sobre peso. Concluyó la prestigiosa endocrinóloga Jiménez Arias, los diabéticos tienen más calidad y expectativas de vida.

Finalmente, nos llegan buenas y alentadoras noticias, sobre las últimas investigaciones que se están realizando en dos líneas, diabetes mellitus tipo 1 (autoinmunitaria), nos traen muy buenas noticias, las cuales consisten en desentrañar por qué el sistema inmunitario, es decir inmunogénicos que reacciona destruyendo las células beta de los Islotes de Langerhans, que se encuentran en el páncreas, y en la segunda línea de investigación, se están desarrollando terapias con células para obtener células beta funcionales y trasplantarlas a los pacientes. La finalidad es regenerar y proteger las células beta, que son las responsables de producir y segregar la insulina.

En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, es una enfermedad multifactorial, en la que debemos abordar la genética, mecanismos metabólicos e inflamación para comprender los factores que inciden en el desarrollo de la enfermedad, que se produce una resistencia periférica a la insulina, las células beta aumentan la producción de insulina, produciéndose un agotamiento y disfunción de dichas células.

Existen factores propios del desarrollo como estilo de vida y dieta, en este sentido siguen jugando un papel de primer orden la prevención y educación a la población, que debe iniciarse desde la infancia.