ONE: “Estaba contemplado que el proceso viviera ese tipo de cosas (fallas)”; requerirán dos días adicionales

Javier Flores / Ángel Valdez

Santo Domingo, RD

Durante los primeros días de aplicación del X Censo Nacional de Población y Vivienda, las críticas acerca del funcionamiento y las fallas presentadas en el proceso ha sido la parte que más se ha resaltado sobre el tema desde el momento en que el presidente Luis Abinader fue el primer censado la mañana del pasado jueves 10 noviembre.

Desde fallas en los equipos tecnológicos como la falta de coordinación y despliegue de los censistas entre las calles, sectores y provincias han empañado el inicio del primer censo que se realiza en el país desde el 2010.

Sobre esos percances, el encargado del departamento de Censos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Víctor Romero, señaló que las fallas y problemas que han sido reportados durante los primeros días de aplicación del censo estaban "contempladas" por las autoridades.

"Para el conocimiento, este es un proceso del cuál no se ha ejecutado otro de esta magnitud en todo el territorio nacional y por ende es normal que se presenten situaciones en el despliegue y algunas situaciones con usuarios y empadronadores", argumentó Romero.

El encargado del departamento de Censos reconoció que varios empadronadores han ido desertando a medida que avanza el proceso pero que por esa razón entrevistaron más personas que puedan hacer esos trabajos.

"Recibíamos muchos cuestionamientos de que porque necesitábamos 14 días de empadronamiento y es que los primeros tres días estaba contemplado que el proceso viviera ese tipo de cosas... tener 35,000 personas de manera simultánea accediendo a equipos desde todo el territorio nacional eso genera un reto grande de logística, con un reto grande a la capacidad de la persona de retener los procesos que se le han dado", seguía explicando Romero.

En ese orden, Ravel Domínguez, director de tecnología de la ONE, explicó que el plan de acción contemplaba durante los primeros días la conectividad, la cual ha consistido en la sincronización de las tabletas de acuerdo con los instructivos recibidos; la asignación de roles y familiarización del terreno por el personal de empadronamiento, ya que no se puede visitar los hogares sin realizar esta parte del proceso.

Además declaró que la sincronización de las tabletas es un procedimiento que involucra múltiples factores, los cuales deben hacerse ya en el terreno y en el polígono asignado para el éxito cartográfico.

“No es solamente encender la tableta y va a funcionar, es un proceso que lleva varios pasos y si se salta alguno de ellos no tendría éxito, por lo que, tiene un acompañamiento técnico”, agregó Domínguez.

Dos días adicionales

El departamento de Censos de la ONE informó que tras las fallas técnicas presentadas al inicio del X Censo Nacional serán requeridos dos días adicionales para completar la cobertura en varias provincias y/o sectores.

De acuerdo con lo explicado por Romero, en las provincias y sectores donde hasta ahora se han concentrado el menor índice equipos funcionando por los problemas técnicos es que serán requeridos dos días adicionales después del 23 de noviembre, fecha en la que se supone finaliza el Censo de manera oficial.

"Siempre hemos dicho que hay dos días adicionales para recuperación de cobertura en algunas áreas por si hay un fenómeno por si hay un fenómeno por si hay una situación, entonces en algunas provincias donde estamos más bajos vamos a requerir de esos dos días más de recuperación de cobertura", explicó Romero.

El mismo, al ser cuestionado por los medios de comunicación, explicó que eso será notificado de manera oficial a las autoridades de las zonas en dónde se vaya a requerir esos dos días y que eso ha estado "dentro de lo que se ha establecido todo el tiempo".

En 26 provincias ya funciona al menos el 93% de sus equipos

Durante la rueda de prensa, realizada en la sede de la ONE, las autoridades informaron que ya en 26 provincias al menos el 93% de los equipos utilizados empadronadores se encuentra trabajando; las otras seis provincias tienen entre el 60 y el 88%.

Se prevé que el próximo martes 15 estén operando el 100% de los equipos en todo el territorio nacional, esto a pesar de que Miosotis Rivas había manifestado que el pasado sábado cuando estarían en total funcionalidad.

"El retraso se debe a lo que explicamos que se debe a los percances que ocurrieron en el proceso de registro y vinculación a la base de datos, con ese proceso de todos los pasos que hay que ejecutar no en todos los lugares se logró hacer de manera efectiva", explicó Romero.

Boletines

La ONE informó que estarán enviando un informe diario todas las tardes a los medios de comunicación con datos de cómo estarán operando los equipos y los empadronadores.

Asalto a empadronadores

La ONE confirmó que al menos cuatro empadronadores fueron asaltados en el sector El Tamarindo, Santo Domingo Este.

La información la ofreció Víctor Romero, encargado del departamento de Censos de la ONE, quien también aclaró que los censistas no fueron despojados de sus instrumentos de trabajo, tales como chalecos, tablets, gorras e identificación, debido a que en el momento del atraco no contaban con esos equipos, sin embargo, sí fueron despojados de artículos personales.

Los asaltantes se llevaron dinero en efectivo, carteras, celulares, entre otros.

Romero indicó que “no le robaron la indumentaria porque eran de los que no tenían todavía los 500 kits; pero sí les robaron los celulares a esas personas y le robaron dinero en efectivo”.

La noticia sale a relucir apenas tiempo después vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, dijo que los índices de criminalidad han disminuido de forma considerable tras la implementación en la provincia Santo Domingo de la prohibición de venta de alcohol después de las 12 de la noche.